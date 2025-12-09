Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña y Betanzos dejan su huella en las nominaciones de los Iberian Festival Awards

Atlantic Pride, Emhu, Fumega Fest y Festival do Pasatempo optarán a varios galardones

Óscar Ulla
Óscar Ulla
09/12/2025 18:06
Un momento de la última edición del Atlantic Pride
Archivo El Ideal Gallego
El próximo 14 de marzo se entregarán los Iberian Festival Awards que premian la labor de los eventos musicales y culturales de España y Portugal. Y este año eventos de A Coruña y Betanzos han dejado su huella en las nominaciones, que se han dado a conocer esta semana.

Uno de los eventos coruñeses que opta a algún galardón es el Atlantic Pride, presente en cuatro categorías. El Orgullo del Norte opta a mejor festival de tamaño medio, a la mejor estrategia de comunicación y marketing y mayor contribución a la igualdad. A todas estas nominaciones se une la de Agoraphobia, como mejor actuación en directo, por su presencia en el Atlantic.

Galería

El Atlantic Pride, en imágenes

Atlantic Pride @ Raúl Lorenzo (1)Ver más imágenes

Por su parte, el Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu) está en la lista de nominados como mejor evento no musical.

Opciones brigantinas

En Betanzos, un debutante como el Fumega Fest opta a varios de los más de 20 galardones que se entregan en marzo: mejor pequeño festival, mejor festival nuevo, mejor cobertura en vídeo y mejor emplazamiento (parque del Pasatiempo). En esos dos últimos galardones compite con otro festival brigantino, el Festival do Pasatempo, que opta así también a mejor cobertura de vídeo y mejor lugar de celebración del evento.

El Festival del Pasatiempo vuelve a Betanzos

Más información
