El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña organiza talleres infantiles de cocina en los mercados estas navidades

Las actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa hasta completar aforo

Redacción
09/12/2025 12:04
Niños cocinando
Niños cocinando
EFE
El Ayuntamiento de A Coruña pondrá en marcha un año más su ciclo de talleres infantiles de cocina, una actividad ya consolidada dentro de la programación de Navidad. En total, serán nueve sesiones que se desarrollarán en diferentes mercados municipales de la ciudad a partir del 22 de diciembre.

El objetivo de esta iniciativa es acercar a los más pequeños al mundo culinario, descubrirles nuevas habilidades y fomentar su interés por la cocina desde edades tempranas. Según explicó la concejala de Empleo, Comercio y Mercados, Diana Cabanas, “este tipo de iniciativas son fundamentales para que los niños y niñas aprendan a perderle el miedo a la cocina de la mano de expertos. Queremos transmitirles que seguir recetas también puede ser divertido”.

Las actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa hasta completar aforo. Las plazas podrán solicitarse presencialmente en las conserjerías de los mercados municipales o por correo electrónico en inscripciones@totemgestion.com.

El plazo abrirá mañana miércoles, 10 de diciembre, a las 10:00 horas, y permanecerá disponible hasta las 10:00 horas del viernes 12 de diciembre.

Los obradoiros se celebrarán en los siguientes mercados y fechas, siempre en horario de 11:00 a 13:00:

  • Adormideras – 22 de diciembre 
  • Elviña – 23 y 29 de diciembre 
  • Monte Alto – 23 de diciembre 
  • Eusebio da Guarda – 26 y 30 de diciembre 
  • Santo Agostiño – 26 y 30 de diciembre 
  • Ramón Cabanillas – 29 de diciembre

Estos talleres forman parte de la amplia oferta de actividades navideñas diseñada por el Gobierno municipal de Inés Rey para estas fiestas.

