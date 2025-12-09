A Coruña organiza talleres infantiles de cocina en los mercados estas navidades

Niños cocinando EFE

El Ayuntamiento de A Coruña pondrá en marcha un año más su ciclo de talleres infantiles de cocina, una actividad ya consolidada dentro de la programación de Navidad. En total, serán nueve sesiones que se desarrollarán en diferentes mercados municipales de la ciudad a partir del 22 de diciembre.

El objetivo de esta iniciativa es acercar a los más pequeños al mundo culinario, descubrirles nuevas habilidades y fomentar su interés por la cocina desde edades tempranas. Según explicó la concejala de Empleo, Comercio y Mercados, Diana Cabanas, “este tipo de iniciativas son fundamentales para que los niños y niñas aprendan a perderle el miedo a la cocina de la mano de expertos. Queremos transmitirles que seguir recetas también puede ser divertido”.

Las actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa hasta completar aforo. Las plazas podrán solicitarse presencialmente en las conserjerías de los mercados municipales o por correo electrónico en inscripciones@totemgestion.com.

El plazo abrirá mañana miércoles, 10 de diciembre, a las 10:00 horas, y permanecerá disponible hasta las 10:00 horas del viernes 12 de diciembre.

Los obradoiros se celebrarán en los siguientes mercados y fechas, siempre en horario de 11:00 a 13:00:

Adormideras – 22 de diciembre

Elviña – 23 y 29 de diciembre

Monte Alto – 23 de diciembre

Eusebio da Guarda – 26 y 30 de diciembre

Santo Agostiño – 26 y 30 de diciembre

Ramón Cabanillas – 29 de diciembre

Estos talleres forman parte de la amplia oferta de actividades navideñas diseñada por el Gobierno municipal de Inés Rey para estas fiestas.