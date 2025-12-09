Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña mantiene el cierre de parques y playas ante la alerta que continúa activa

Belén Cebey
Belén Cebey
09/12/2025 10:33
Parques y jardines cerrados en A Coruña por alerta meteorológica
Parques y jardines cerrados en A Coruña por alerta meteorológica
Quintana
El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado el cierre temporal de playas, parques y jardines durante toda la jornada este martes debido a la alerta meteorológica activada en la ciudad. Además, queda suspendida toda la actividad deportiva al aire libre como medida de prevención.

Tras un lunes con los accesos  a playas y parques acordonados para evitar riesgos derivados de la caída de ramas, desplazamiento o oleaje, el Ayuntamiento mantiene estas medidas hasta que la situación meteorológica mejora y se pueda garantizar la seguridad de los vecinos. 

Parques y jardines cerrados en A Coruña por alerta meteorológica

A Coruña cierra parques, jardines y playas por las alertas por viento y oleaje

Las autoridades municipales piden a la ciudadanía extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, que se encuentran movilizados ante la previsión de fuertes rachas de viento que pueden llegar a rozar los 90 km/h en el litoral coruñés y por olas de hasta 7 metros.

