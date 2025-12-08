Una ola de robos en locales en Os Mallos deja un rastro de cristales rotos y registradoras arrancadas

Tienda robada en Os Mallos Quintana

La tranquilidad propia del puente de la Constitución se echa de menos en Os Mallos, cuyos comerciantes están sufriendo una oleada de robos nocturnos. En la noche del domingo al lunes, dos locales amanecieron con sus escaparates destrozados: una tienda de cigarrillos electrónicos y una imprenta.

Los ladrones actuaron con una diferencia de apenas cuatro horas, y algunos están convencidos de que el barrio está viviendo una auténtica oleada de robos, mientras otros señalan que es una zona segura y consideran que es un hecho puntual. Es más, también ha aparecido una luna en un local vacío de Cuatro Caminos, lo que podría apuntar al mismo responsable o ser un hecho totalmente ajeno, puesto que no había nada que robar.

Hay que tener en cuenta que por la misma zona (la calle de Ángel Senra) también se allanó una panadería y una jamonería. Siempre mediante el bien ensayado método de romper la luna de cristal con un objeto contundente y llevarse el contenido de la caja.

Los vecinos apuntan a toxicómanos, clientes de un punto de venta de droga en el barrio. Esta es una dinámica muy habitual. El pequeño delincuente que comete robos en tiendas y coches aparcados para llevarse cualquier cosa que pueda vender a cambio de una dosis. De hecho, los vecinos también denuncian la aparición de varios coches con ventanillas rotas. La última vez, en la calle de Germán Taibo.

En el caso de ‘Borrón’, la tienda de imprenta, el ladrón empleó una simple piedra. Horas después actuó en ‘Humeo’, donde empleó una tapa de registro de pluviales, algo que es un método frecuente. “Primero intentaron abrir la puerta, pero no lo consiguieron”, explico la dueña, Ana Peña. Una vez en el interior del local, se llevaron el cajón de la caja registradora, que podía contener 60 euros.

Delincuentes habituales

Los vecinos piden más vigilancia policial en el barrio, por lo menos hasta que se detenga al individuo responsable de esta oleada, porque fuentes de la Policía Nacional señalan que puede tratarse de un solo hombre. “Normalmente tiene antecedentes, y acaba de salir de la cárcel. Lo detenemos, vuelva a prisión y cuando sale, vuelve a ocurrir”, comenta un veterano agente.

En lo que va de año se han producido por lo menos dos de estas oleadas: una a establecimientos comerciales y otra a vehículos estacionados. El responsable de los robos en comercios fue detenido en la avenida del ferrocarril, por una patrulla que acababa de salir de la cercana comisaría de Lonzas. Lo mismo ocurrió con el individuo que destrozó las ventanillas de varios coches en Monte Alto: en una de sus incursiones fue sorprendido in fraganti por un coche patrulla. Por eso los vecinos piden más vigilancia en Os Mallos.