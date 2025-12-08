Un esperpento digno de Cuerda o Valle-Inclán: así es la nueva novela de Antonio Fernández

Fernández, frente al busto de Valle-Inclán en Méndez Núñez Javier Alborés

A la tradición del humor español de los José Luis Cuerda y Luis García Berlanga y de la retranca gallega de los Cunqueiro, Castelao o Valle-Inclán se une la nueva y flamante novela de Antonio Fernández: ‘Viva Santa Eulalia’. Una obra con la que el autor vigués –afincado en A Coruña– retrata con humor las aventuras y desventuras de Tinín, habitante de la villa ficticia del rural gallego que da nombre al libro.

Tras una incursión en el mundo editorial con la coautoría en 2022, junto a Esther Rey y Alicia Tojeiro, de ‘Non deixarei de buscarte. A historia de Quin’ (Galaxia), Fernández se ha lanzado esta vez en solitario con su segundo libro, autopublicado –está disponible en Amazon–, y con el que espera llegar con humor y una mirada desenfadada al público gallego. “Es una novela coral que podría situarse entre la comedia surrealista y un esperpento moderno, en la que intento utilizar el humor para amenizar un mensaje que quiero dar sobre ciertos personajes y vicios que condicionan las conductas humanas”, resume: “Es una sátira social, de personajes estereotípicos que me parecen muy de caricatura para poder jugar con ellos y deformarlos”.

Un juego en redes

Todo sucede en una localidad inventada, Santa Eulalia, en la que no dejan de suceder historias tan increíbles como la de la propia creación de la novela. “Empezó como un juego: en 2022 estaba convaleciente de una intervención por un desprendimiento de retina, y podrido ya de leer y ver series, empecé a coquetear con las redes sociales”, explica. Así, volvió a contactar con amigos “de los que la vida te va separando”, entre ellos el madrileño Manuel Vargas, un músico que “estaba publicando cosas que a mí me parecían desternillantes en sus redes”.

“Me pareció divertido emularle de alguna manera y empecé a escribir un germen de relato en el que él y otros amigos se iban asomando, con el propósito básico de meterme con ellos”, narra. Pero aquello fue tomando forma, aprovechando la estructura de una novela que tenía bocetada desde hacía 20 años, y creciendo hasta incorporar poco a poco a una “fauna de 50 personajes”.

Fernández, comercial de oficio, aprovechó muchas experiencias de su día a día para tomar inspiración. “Los mejores chistes se me ocurrieron borracho como un piojo con mis amigos”, bromea. Aunque también tuvo sus dificultades durante el proceso, ya que no se dedica a la escritura de novelas profesionalmente y, por tanto, tuvo que ir con paciencia aprovechando ratos libres. Con la ayuda inestimable de su “bendita” mujer, fue trabajando durante un periodo de más de dos años, hasta que este verano lanzó la novela.

También ayudaron los múltiples referentes de los que fue bebiendo para armar la estructura de la novela. “El humor es un ingrediente indispensable en la literatura, aunque muy difícil de conseguir”, expresa Fernández, al que sus primeros lectores conectaron enseguida con Valle-Inclán, aunque él no termine de ver el parecido: “Me parecen interesantes, pero no pensé mucho en los grandes clásicos gallegos”. Aunque sí hay, dice, mucha retranca. Barajó incluso la posibilidad de publicarlo en gallego porque cree que muchos de los chistes y escenas funcionarían mejor en el idioma local: “Tenemos uno de los humores más inteligentes del país”.

En cambio, sí pensó de forma consciente durante el proceso fue en dos de sus autores favoritos: Oscar Wilde (“el mejor autor de todos los tiempos”) y Fiodor Dostoyevski (“por su clarividencia para deslumbrar la psicología humana”).

Influencia del cine

Así, defiende que las mayores influencias son cinematográficas: “Pensaba mucho en Berlanga y en José Luis Cuerda. De hecho uno de los capítulos del libro es un homenaje a ‘Amanece, que no es poco’”. “Yo soy un ‘amanecista’ declarado, y muchas partes beben del universo de Cuerda”, confiesa.

Construye así “imágenes muy ruralistas, costumbristas”, que 500 lectores han disfrutado ya, y que podrían tener continuación: el final está lo suficientemente abierto como para seguir con una segunda parte que ya tiene en mente. O que podría desarrollar en una película: “Si llega al despacho de algún guionista o director, creo que daría para una buena, con gente como Luis Tosar o Luis Zahera”.