Recorrer la red ciclable de A Coruña equivale a circular hasta Ferrol

Un ciclista circula por el carril bici de Linares Rivas Quintana

Que la bicicleta ya es una alternativa de movilidad asentada en A Coruña es una realidad plausible. Lo que hace años podía parecer una utopía, se ha materializado hasta el punto de contar, a día de hoy, con una red ciclable equivalente a la distancia entre la ciudad y Ferrol. Si en 2019, cuando Inés Rey llegó al Gobierno local, A Coruña tenía 23 kilómetros de red, en la actualidad son 59. Y todo ello, además, de la mano de la expansión del servicio municipal de BiciCoruña.

La red ciclable incluye carriles de uso exclusivo para bicis y vehículos de movilidad personal, pero también vías de velocidad limitada a 30 compartidas con los turismos. Este último es el caso, por ejemplo, de Juan Flórez. La longitud se incrementa de forma anual, pero es especialmente notorio el dato de 2022, cuando se sumaron 11.785 metros, en gran parte gracias a la creación de los carriles de la ronda de Nelle y ronda de Outeiro.

Desde los 47.969 metros que había en enero de 2022 y hasta llegar a los 59 kilómetros de este año han aparecido diferentes ciclocarriles, como el de Xuxán, el de la variante paralela a la carretera de O Martinete. Pero también el carril de ‘costa a costa’ de Rúa Nueva, el recién estrenado en la avenida de A Sardiñeira, la avenida de Arteixo o Novo Mesoiro, además de tramos sueltos que quedaban pendientes.

En camino

La próxima gran expansión del carril bici se localizará en Alfonso Molina, cuando concluyan las obras de humanización en las que el Ministerio de Transportes invertirá 4,5 millones de euros. Esta actuación incorpora diversos aspectos que mejoran la integración urbana y aportan seguridad vial a los usuarios vulnerables, incluidas vías ciclables, segregadas del tráfico ruidoso de Alfonso Molina mediante barreras de cemento y plantaciones de pantallas vegetales para que los ciclistas no se sientan intimidados por el tráfico, aunque seguirán teniendo que afrontar la pronunciada pendiente que existe a la altura de San Vicente de Elviña.

Además, en la última actualización del mapa municipal de la red ciclable se pueden ver las futuras conexiones que se están ejecutando para ciclistas y vehículos de movilidad personal. Por ejemplo, el que conectará la avenida de A Sardiñeira con la avenida de Arteixo; o el de San Pedro de Visma.

Ambos están enmarcados en diferentes actuaciones. El primero, en la mejora de accesos a la intermodal, para lo que se creará un nuevo viario de doble sentido que conectará las dos avenidas. El de San Pedro de Visma va de la mano de las obras de desarrollo urbanístico de este nuevo barrio.

Pero como siempre, nunca llueve a gusto de todos. La media de crecimiento del carril bici es de unos cinco kilómetros por año, y los coruñeses que todavía se aferran a la tradición no ven con buenos ojos todas las actuaciones que se enmarcan dentro de un nuevo modelo de movilidad sostenible. Sin ir más lejos, uno de los últimos tramos del carril bici ejecutados es el de la avenida de A Sardiñeira. Y no estuvo exento de polémica. Las obras de humanización dejaron un nuevo carril bici y la supresión de uno de los dos carriles de la zona, lo que convirtió la avenida en una vía de sentido único en dirección a la ronda de Outeiro.

Los vecinos de la zona instaron al Ayuntamiento a cambiar el carril bici de acera, “en el lado de la avenida en el que no hay edificios”, ya que, de esta forma, no perjudicaría de forma directa la entrada y salida tanto de peatones como de coches en garajes. No obstante, desde el Gobierno local explicaron que el actual emplazamiento supone menos riesgo para el usuario del carril habilitado para bicicletas y patinetes eléctricos. Los comerciantes, además, señalan que tienen que invadir el carril bici para llevar a cabo las labores de carga y descarga.

Pero si hubo un asunto que generó debate, este fue el cambio de ubicación de unos contenedores. La ampliación de las aceras provocó la desaparición o traslado a otras calles paralelas de “al menos quince contenedores”, según los vecinos. No obstante, fuentes municipales señalaron que el número de contenedores no disminuyó tras la reurbanización de la avenida de A Sardiñeira.