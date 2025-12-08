Planes navideños con niños para cuando llueve en A Coruña

Pista de patinaje sobre hielo en A Coruña Germán Barreiros

La Navidad llega, pero los días de lluvia también, por lo que hacer planes con niños se complica un poco (o no). Las vacaciones hacen que la imaginación se dispare, porque entre trastada de elfo y elfo, también hay que salir a la calle, pero sin mojarse, que las gripes acechan y el frío se deja notar.

La variedad de planes que ofrecen A Coruña y su área metropolitana es extensa, desde Marineda a Oleiros, pasando por la pop up de Zara o la pista de hielo del puerto.

Navidad en Marineda Germán Barreiros

Cada tarde, a partir de las 17.00 horas, la Plaza Emilia Pardo Bazán, en Marineda City, se convierte en un escenario donde la fantasía cobra vida. Cuentos, magia, teatro y risas prometen llenar diciembre de emoción:

Programación 12 diciembre — Cantos de Avoa

13 diciembre — Máis saaabor!

14 diciembre — Historias para encagarriñarse

19 diciembre — SuperHarte

20 diciembre — O Feiticeiro

21 diciembre — Cabicivai

22 diciembre — Carapuchiña vermella

23 diciembre — Elfos en prácticas

26 diciembre — Ñam

27 diciembre — No Nadal toca… maxia!

28 diciembre — Rogelio, un payaso en recuperación

29 diciembre — A illa sen tesouro

Además, a partir del 12 y hasta el 28 diciembre, en la misma ubicación se podrá 'soñar'. Se instalará el 'Árbol de los Deseos': un lugar para detenerse, escribir un deseo y dejar que la magia haga el resto. Por cada mensaje recibido, Marineda donará 1 euro a la Asociación Meniños.

El día antes de que se acabe 2025, el 30 de diciembre, a partir de las 17.00 horas, Marineda se adelanta a la fiesta con una tarde llena de música, cotillón y la alegría de los Wawies. Un momento pensado para que los más pequeños disfruten de su propia Nochevieja, con muchas emociones por vivir.

¿Y Papá Noel y los Reyes? Ellos también visitarán el centro comercial. El visitante que viene desde el Polo Norte llegará con su trineo y estará desde el 19 al 24 de diciembre, mientras que Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los más pequeños desde el 2 al 4 de enero.

Encendido de Navidad en el Centro Comercial Los Rosales Patricia G. Fraga

La Navidad también ha llegado al centro comercial de Los Rosales, con muchos talleres infantiles, actuaciones y visitas muy especiales. Papá Noel llega con su trineo el 13 de diciembre y se queda hasta el 23, mientras que de Oriente, el Rey Mago y el paje real estarán en el centro comercial del 2 al 4 de enero.

Y como en estas fechas también apetece hacer un poco de ejercicio y echarse unas risas, las pistas de patinaje ya están a punto en lugar como Oleiros o A Coruña.

En Perillo estará abierta hasta el 11 de enero, al igual que en el puerto de la urbe herculina.

Cerca del enclave portuario, se sitúa la tienda efímera de Zara, en la calle Compostela. Una oficina postal navideña donde dibujar, escuchar cuentacuentos y empaparte del espíritu de la Navidad.

El 20 y 21 de diciembre, el Hotel Exe de Cuatro Caminos en A Coruña se convertirá en un mercadillo navideño. La artesana Alicia González organiza por primera vez 'Mi Mercado', una iniciativa con 16 negocios implicados.

Las luces de Navidad de El Corte Inglés Carlota Blanco

Al lado, El Corte Inglés también vivirá su propia Navidad. La Compañía de Pablo Méndez Performance recorrerá todas las plantas del centro con un espectáculo único los días 20 de diciembre y 3 de enero a partir de las 19.00 horas.

El día 18 de diciembre el coro del colegio Eirís cantarán algunos de los villancicos más clásicos y otros mucho más innovadores.

A lo largo de estos días, El Corte Inglés ofrece variedad de talleres de artesanía relacionados con la temática navideña y, como no podía ser de otra manera, Papá Noel y los Reyes Magos también pasarán por allí. Del 19 al 23 estará el habitante del Polo Norte, mientras que el 4 llegarán Melchor, Gaspar y Baltasar.

Bonilla a la Vista Cedida

Gastronomía navideña

Con tantos planes, también hay que reponer fuerzas. Un chocolate con churros, muy propio de estas fechas, es otro de los planes que se pueden hacer en esos días de lluvia y frío.

La propia pop up de Zara cuenta con un stand con este manjar, pero las churrerías como Bonilla a la Vista o El Timón también abren sus puertas para que los coruñeses y visitantes disfruten y se impregnen de la ilusión navideña.