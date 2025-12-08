Mi cuenta

A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 8 de diciembre?

Belén Cebey
Belén Cebey
08/12/2025 07:00
Mercadillo navideño en María Pita
Mercadillo navideño en María Pita
Germán Barreiros
A Coruña se prepara para disfrutar de la última jornada festiva cargada de propuestas navideñas, cultura, gastronomía y ocio.

La plaza de María Pita volverá a ser uno de los epicentros de la actividad navideña. El Mercado de Nadal abrirá en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas, con más de treinta puestos de artesanía, decoración y gastronomía, instalados en casetas de madera que recrean un pequeño pueblo navideño. El espacio contará también con una zona infantil y una casa de Papá Noel que acogerá actividades para los más pequeños.

La agenda cultural tendrá una cita destacada a las 20.00 horas en el Centro Sociocultural Ágora, con una nueva sesión de Poetas Dice(n)versos. En esta ocasión, el público podrá escuchar a María Negroni y Noelia Gómez, dos voces que se han consolidado en el panorama poético contemporáneo.

Una de las propuestas gastronómicas más esperadas de estas fechas: Expoconvento, la feria del dulce que podrá visitarse en la iglesia de los Capuchinos, en Federico Tapia, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, aunque, como cada año, la organización advierte que el cierre podría adelantarse si se agotan las existencias.

El centro comercial Los Rosales celebrará actividades para niños, entre ellas un taller de creación de muñecos de nieve a las 17.30 horas, dentro del Club Infantil.

La pista de hielo instalada en el Muelle de Batería, disponible hasta el 1 de febrero. Aunque por las mañanas está reservada para centros escolares, desde el 20 de diciembre el horario se ampliará de 11.00 a 20.00 horas, convirtiéndose en una actividad idónea para compaginar con otras propuestas del centro de la ciudad.

Si vives quieres salir de la ciudad, en Perillo puedes disfrutar también de la pista de hielo navideña, instalada en la pista polideportiva de la II República. La atracción está abierta todos los días y ofrece sesiones desde 6 euros por media hora, en horario ampliado durante vacaciones escolares.

La exposición “Wonderland”, dedicada a la fotógrafa Annie Leibovitz, en el Muelle de Batería ofrece acceso gratuito. La muestra repasa la trayectoria de la artista desde los años 70 hasta sus colaboraciones con celebrities y el mundo de la moda. Podrá visitarse en horario de fin de semana de 11.00 a 21.00 horas.

