‘Lujo’ con vistas a las Casas de Franco: hasta 600.000 euros por un piso en la ronda de Outeiro

Solar del número 270 de la ronda de Outeiro Quintana

Frente a las renovadas Casas de Franco, un solar vacío desde hace años albergará una nueva promoción de 45 viviendas distribuidas en ocho plantas. Se trata del número 270 de la ronda de Outeiro, espacio que ocuparon en su día un aparcamiento y un supermercado Eroski. La junta de Gobierno dio luz verde el pasado miércoles a la licencia para la construcción de este inmueble, que lleva meses ofertado en plataformas inmobiliarias.

“Nunca antes el lujo y la comodidad habían estado tan cerca”, sostienen desde Fincas Galicia, la inmobiliaria que se encarga de vender los pisos. La nueva promoción de viviendas está “diseñada con un enfoque vanguardista en la sostenibilidad y eficiencia energética”, y ofrece diferentes precios.

La horquilla parque de los 153.100 euros, que es el coste de los estudios con trastero. Los apartamentos de un dormitorio con trastero alcanzan los 209.000 euros, y los de dos dormitorios con terraza y trastero, 268.700 euros.

El precio de los pisos con tres dormitorios, con terraza y garaje, es de 333.330 euros, y los áticos ya alcanzan cifras de hasta 587.600 euros. También se oferta la opción de garaje por 35.000 euros. En el portal inmobiliario Idealista destacan las características de la promoción: certificado energético de tipo A, fachada ventilada combinando piedra y sate, carpintería interior lacada en blanco, calefacción de suelo radiante con apoyo fotovoltaica y preinstalación para carga de coche eléctrico.

Desde la inmobiliaria promocionan los pisos poniendo en valor su “ubicación excelente” y las “magníficas” conexiones de transporte y comercios alrededor. Álvarez Rivas Proyectos e Inversiones llevará a cabo una inversión de más de cuatro millones de euros para levantar las 45 viviendas, con un plazo de ejecución de 36 meses.

Más promociones

No es el único solar vacío en el que se levantarán nuevas promociones. En la vía más larga de la ciudad, concretamente en el número 35, se construirá un edificio de 32 viviendas que construirá la Fundación Juana de Vega, con lo que desaparecerá el pequeño parking que, hasta ahora, ocupaba el solar. El proyecto llevaba años esperando para construirse, y por fin comenzó a hacerse una realidad hace meses.

Además del edificio, se construirá una plaza y, lo que es más importante, se reabrirá el camino de O Montiño, un paso tradicional que a lo largo de los años el cemento había ido reduciendo.

Aunque se trata de un solar de solo 2.000 metros cuadrados, y el edificio es pequeño, comparado con los grandes bloques que se están construyendo en Xuxán, por ejemplo. Pero la longitud de la ronda de Outeiro da para mucho más, y es que a pocos metros de este número 35, pronto será realidad otra promoción.

La esquina de la avenida del Alcalde Pérez Ardá con ronda de Outeiro y la calle Montevideo, un cruce con mucho tránsito, tendrá un edificio de ocho plantas con 66 viviendas. El estado de las obras está muy avanzado.

Residencial Montevideo es el encargado de construir este bloque, que contará con acceso por dos portales unidos por un único garaje mancomunado de tres sótanos y un semisótano. Las obras abarcaron la excavación para los sótanos, la construcción de los muros de sótano y de la estructura de hormigón, el tenido de las instalaciones, la fachada cubierta, tabiquería, carpintería, acabados y remates. Además de las 66 viviendas, habrá locales comerciales y garaje con 122 plazas de aparcamiento.