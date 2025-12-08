La Ciudad de las TIC cumple dos años a la espera de capital privado

El Centro de Servicios Avanzados, el día de su inauguración Quintana

Hace poco que la Ciudad de las TIC (la antigua Fábrica de Armas) cumplió dos años del comienzo de su andadura, con la apertura del Centro de Servicios avanzados (CSA). A día de hoy, este edificio sigue siendo el único que alberga a empresas de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) junto con el Galaxy Lab, que se centra en el desarrollo de drones. Y esto, a pesar de que hay firmas suficientes interesadas como para llenar dos edificios más.

La sociedad gestora de la Ciudad de las TIC, cuyo presidente del consejo es el rector de la Universidad, Ricardo Cao, pretende que sean las empresas privadas las que paguen la reforma de los edificios donde se van a instalar mientras que el CSA se reformó con fondos públicos.

Cao reconoce que hay empresas interesadas en implantarse pero recalca la importancia del capital privado para que la Ciudad de las TIC continúe: “Estamos ante un proxecto que precisa de importantes investimentos (xa se captaron máis de 25 millóns cos proxectos en marcha ou en construción) en instalacións públicas, co que é preciso ter claro o uso que se lle vai dar”.

El presidente de la sociedad recalca que hay que hacerlo con garantías y con un retorno para las arcas públicas. “O proxecto da Cidade das TIC vai máis alá de alugar edificios”, sentencia. La antigua Fábrica de Armas cubre una superficie de casi 128.000 metros cuadrados y cuenta con 22 edificaciones, pero solo tres iniciativas: además de las ya citadas Galaxy Lab y CSA, hay que mencionar Coruña Estudio Inmersivo, impulsado por la Diputación.

Otras iniciativas

A estos tres se les sumará otros dos, también con fondos públicos: el Centro de Formación Especializada en Novas Ocupacións relacionadas coa Transición verde dixital, promovido por la Xunta, y el Centro de Producción Audiovisual Avanzada, promovido por Pedralonga Estudios (sociedad participada por la UDC). “Estamos convencidos de que a senda marcada é boa para o proxecto e que a corto prazo acadaremos máis iniciativas de interese”, declara Cao.

Actualmente, todavía no se ha formalizado la cesión de la antigua Fábrica de Armas al Ayuntamiento tras el acuerdo que alcanzaron las dos instituciones implicadas (Ayuntamiento y Universidad) y que fue autorizada por el Ministerio de Defensa propietario de los terrenos. El Ayuntamiento dispone del 51% de la sociedad gestora, pero la UDC consiguió blindar “o liderazgo académico do proxecto”. Pero como suele ocurrir, el problema más acuciante es la inversión.