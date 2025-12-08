Iria Trillo, organizadora de eventos: “Empecé de camarera y ahora coordino a casi 200 personas”

Iria Trillo posa en Matogrande PATRICIA G. FRAGA

Hace diez años Iria Trillo comenzó a trabajar de camarera y su eficacia tras la barra la llevó, pronto, a ser encargada. Hoy en día tiene su propia empresa de eventos, habitual en citas como los festivales Castelo Conta o Wake Up y los premios Mestre Mateo, entre otros.

¿Cómo fueron sus comienzos?

Empecé en Soho de camarera en 2015 y a los dos años me dieron la oportunidad de estar al frente como encargada. Empecé con los eventos, sobre todo relacionados con el pádel y empresas, y le cogí el gusto. Gracias a Soho se me abrieron las puertas de la Academia Galega do Audiovisual y empecé a organizar la hostelería de los premios Mestre Mateo. En 2026 será la sexta edición de la que me encargo.

Lleva también un montón de ediciones del Castelo Conta.

Ya perdí la cuenta, sí (risas). Ellos son mi segunda familia.

¿A cuánta gente puede llegar a coordinar esos días?

En los Mestre, por ejemplo, en la edición de este año fueron unas 50 personas, pero manejo un grupo de gente de alrededor de 200 que contrato de forma alternativa según requiera el evento. Hay sobre 20 personas que son mi círculo, la cúpula, los que se implican, a los que les das responsabilidad y siempre responden. En un evento como los Mestre Mateo necesito unas 60 personas.

¿En qué consiste su día a día?

Hablar con los proveedores, montaje, la comida, el personal de sala... Todo el avituallamiento de una fiesta o un acto. Es un trabajo que genera muchísimo estrés y el mejor momento es cuando miras la sala y ves a miles de personas disfrutándolo.

¿Siempre le gustó este ámbito o fue descubriendo su vocación?

Lo fui viendo conforme me iba tocando hacer cosas, fui de menos a más y ahora cuanto más grande, más lo disfruto. Los festivales y eventos grandes son lo que más me gusta.

Vienen semanas ajetreadas en cuanto a fiestas.

Sí, pero son cosas más pequeñas: cenas de empresa, fiestas navideñas... cosas más privadas. Mi agenda de diciembre prácticamente se va a situar toda en Oceánico As Garzas.

¿Qué dificultades ha encontrado a lo largo de su carrera? ¿Alguna relacionada con ser mujer?

Ser autónoma es algo durísimo y seguramente estaría más tranquila trabajando por cuenta ajena, pero lo que hago me satisface de otras maneras. Alguna vez sufrí algún comentario cuando estaba detrás de la barra, pero en general no he tenido problemas en ese aspecto.

¿De quién aprendió?

Manolo, Rubén y Javi, de Soho Café. Ellos me enseñaron todo, no me dedicaría a esto si no fuese por ellos.