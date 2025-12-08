Las inversiones de Amancio Ortega más allá de Inditex y el ladrillo: de la energía a los cables submarinos

Amancio Ortega junto a su esposa, Flora Pérez Quintana

Amancio Ortega inició hace unos años un cambio de estrategia visible en los vehículos inversores a través de los que gestiona su millonario patrimonio, Pontegadea y Partler Participaciones, principalmente. Empezó una diversificación en sus inversiones, que tradicionalmente estuvieron vinculadas al ladrillo, con la compra de múltiples edificios para cobrar alquileres.

El fundador de Inditex decidió reinvertir parte de los dividendos que percibe del grupo textil en otros sectores, especialmente en el energético, donde posee una importante participación. Además, como novedad, este año apostó por el mundo portuario.

Enagás

A finales de 2019, Ortega, a través de su sociedad Partler, entró en el accionariado de Enagás, compañía encargada de operar y gestionar el sistema de gas natural en España. Compró una participación equivalente al 5% del capital social por un importe de 281 millones de euros.

El registró público de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) revela que en la actualidad estas acciones están valoradas en 186 millones, lo que supone que se ha dejado 95 millones por el camino.

Es el segundo máximo accionista, con un 5% del capital, junto con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que también tiene otro 5%. El mayor poseedor de acciones de Enagás es gestor de activos americano Blackrock, con un 7,42%. Por detrás de Amancio Ortega están Bank of America (3,61%) y la entidad suiza UBS (3,05%).

Redes Energéticas Nacionais

Pontegadea es propietaria hoy en día de un 12% de esta empresa portuguesa, que asume la gestión global del sistema público de distribución de electricidad del país vecino. Es una tarea similar a la de Redeia (antigua Red Eléctrica) en España. Según los datos hechos públicos por esta empresa, la participación del fundador de Inditex en esta compañía está valorada en 265 millones de euros, es decir, se ha revalorizado en 75 millones desde que decidiese hacerse con la propiedad de estas acciones en 2021. En aquel momento tuvo que abonar 190 millones por estas participaciones.

Amancio Ortega es el segundo máximo principal accionista del operador de la red eléctrica portuguesa, tan solo por detrás de State Grid Corporation of China (25%) y por delante de la gestora de activos Lazard (7%). En el accionariado también está presente la española Redeia, con un 5%.

Redeia

Es otra de las apuestas de Ortega en el sector energético. A través de Pontegadea Inversiones, el empresario adquirió en 2021 el 5% de la antigua Red Eléctrica de España, una participación valorada a precios de mercado en el entorno de los 456 millones de euros, de acuerdo con los registros oficiales de la CNMV.

Este caso es similar al de Enagás. El empresario afincado en A Coruña está en pérdidas con este negocio, ya que sus acciones valen en la actualidad 413 millones de euros, es decir, un descenso de 43 millones.

Pontegadea dispone de una participación directa del 5% del capital social. Es el tercer máximo accionista de la compañía (en 2024 era el segundo) tras el fondo de inversión americano Blackrock, que tiene un 5,22%. El mayor poseedor de títulos de esta compañía es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con un 20%.

Acuerdos con Repsol

En 2023, Amancio Ortega, a través de su sociedad Pontegadea, formalizó una alianza con Repsol para convertirse en su socio, con una participación del 49%, en una cartera de 618 megavatios de activos renovables por valor de 363 millones de euros, según anunció la empresa petrolera en aquel momento.

La cartera de activos en la que decidió participar Ortega en 2023 se componía entonces de doce parques eólicos ubicados en Huesca, Zaragoza y Teruel (Aragón), y Valladolid (Castilla y León), con una capacidad instalada total de 398 megavatios, así como dos plantas solares fotovoltaicas, ubicadas en Albacete (Castilla-La Mancha) y Cádiz (Andalucía), con 220 megavatios.

Pontegadea ya se había asociado previamente con Repsol, tomando participaciones minoritarias (49%), en otros dos activos renovables: los parques eólicos de Delta (Zaragoza, Aragón), en noviembre de 2021, por 245 millones de euros, y el complejo fotovoltaico Kappa (Manzanares, Castilla-La Mancha) en julio de 2022, por 27 millones de euros.

Q-Park

En 2024 se registró un nuevo movimiento en el patrimonio del máximo accionista de Inditex vinculado con el sector de los aparcamientos. La empresa Q-Park, con sede en Países Bajos, informó que Pontegadea había adquirido una participación del 20% en la empresa a los accionistas existentes, entre los que se encontraba el fondo estadounidense KKR como principal propietario.

Q-Park es un propietario y operador de plazas de aparcamiento en toda Europa. Su cartera la componen 4.400 instalaciones de estacionamiento propias, arrendadas y administradas. Su radio de actuación son seis geografías, al margen de su país de origen: Alemania, Francia, Bélgica, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.

Telxius

En 2018, Telefónica alcanzó un acuerdo con Pontegadea para la venta de un 9,99% de Telxius, su compañía global de infraestructuras de telecomunicaciones, por un importe total de 378,8 millones de euros.

La venta se realizó a través de la filial de Telefónica, Pontel Participaciones, que es titular del 60% del capital social de Telxius. Pontegadea pasó a ser propietaria de un 16,65% de Pontel y Telefónica, el 83,35% restante. Tras este acuerdo de compraventa, Telefónica mantuvo un porcentaje mayoritario y, por lo tanto, el control operativo sobre Telxius.

Esta operación registró novedades en 2023, cuando Telefónica y Pontegadea, se hicieron con el 100% de la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones después de adquirir el 40% que estaba en manos del fondo estadounidense KKR. Ambos socios reajustaron su peso en la firma instrumental, de modo que Pontegadea incrementó su participación en Pontel hasta el 30% y Telefónica pasó a tener una participación del 70%.

PD Ports

Con una red de cable, Telxius gestiona 100.000 kilómetros de fibra óptica submarina que conecta Europa y América.

El pasado verano se hizo público que Amancio Ortega, a través de su vehículo inversos Pontegadea, había acordado adquirir una participación del 49% en esta compañía dedicada a la gestión de puertos en el Reino Unido a la gestora de activos Brookfield Asset Management.