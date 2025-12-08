Vacas en una explotación ganadera, en una imagen de 2018 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Una vaca llamada ‘Elvira’ tuvo que ser sacrificada hace 25 años en Coristanco ante el temor de que padeciese la enfermedad de las vacas locas, lo cual confirmaron luego los análisis realizados a las vísceras del animal, que se convirtió así en el segundo caso de encefalopatía espongiforme detectado hasta entonces en Galicia. Ese asunto fue uno de los temas destacados de la edición de El Ideal Gallego del 8 de diciembre de 2000, marcada también por la resaca de los efectos de un intenso temporal que azotó a A Coruña y también a otros ayuntamientos como Betanzos. Hace 75 años, el general inglés Murray visitaba la Fábrica de Armas y hace cien, en 1925, el centro cultural de Santo Tomás de Aquino acogía una velada artística.

Viernes, 8 de diciembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Una res de Coristanco, segundo caso de vacas locas detectado en Galicia

Los análisis realizados a las vísceras de la res de Coristanco que había sido sacrificada por el temor a que padeciese la enfermedad de las vacas locas confirmaron que el animal estaba afectado por la encefalopatía espongiforme. Con este ya son dos los casos detectados en Galicia. La vaca enferma se llamaba ‘Elvira’ y había nacido en 1995 en España, aunque su madre era de procedencia austríaca.

Mientras tanto, el temporal que azota la comarca brigantina se ensañó ayer, 7 de diciembre de 2000, con la parroquia betanceira de Roibeira. Si en los demás municipios los daños no fueron excesivamente cuantiosos, el núcleo de Roibeira no tuvo similar fortuna. No hace ni una semana que los vecinos se quejaban de que el agua proveniente de la autovía A-6 era el principal causante de las inundaciones. Y de nuevo volvieron a tenerlas. Percances serios que no se repitieron en los demás sitios de la comarca porque los errores anteriores estaban ya subsanados, y a los miembros de Protección Civil y Policía Local el temporal ya no les cogió totalmente desprevenidos.

Además, la UEFA decidirá la próxima semana la sanción que le impondrá al Deportivo, después de que un aficionado arrojara el mástil de una bandera al campo. El organismo podría cerrar el estadio de Riazor.

Viernes, 8 de diciembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | El general inglés Murray visita la Fábrica de Armas

Se encuentra en La Coruña el general de brigada inglés, agregado militar de la Embajada de su país en España, Mr. A. Murray. Procede de Vigo, donde visitó las instalaciones de Artillería de Costas. En nuestra capital, acompañado por el Gobernador militar, general Mariñas Gallego, visitó la Fábrica de Armas, que le mostró detalladamente el director del Centro.

El general Murray lleva ahora en España 18 meses, habiendo recorrido diversas regiones. Esta es su primera visita a Galicia, de la que marcha muy satisfecho, aunque el tiempo no le ha sido propicio. Venía en coche, en unión de su esposa, pero el vehículo sufrió una avería en Santiago y hubo de continuar hasta La Coruña en tren. Nos manifestó que ya había estado en España con anterioridad, aunque fue hace bastantes años. Fue en 1924, siendo teniente y alumno de español.

Martes, 8 de diciembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Velada filarmónico-teatral en Santo Tomás de Aquino

Por pedirlo muchas familias, hoy, martes, 8 de diciembre de 1925, a las siete en punto de la tarde, se repetirá en el Centro Cultural de Santo Tomás de Aquino, la grada velada filarmónico-teatral celebrada el pasado domingo y en la que tan extraordinario éxito obtuvieron el cuadro de declamación y la rondalla social. La junta directiva suplica la mayor puntualidad para poder acabar a la hora adecuada.

Por otra parte, ayer a las doce se reunió en el despacho oficial del gobernador la Junta provincial de Abastos, habiendo acordado por absoluta unanimidad mantener y ratificar los precios del pan aprobados por la Dirección general de Abastos, a la que se envía hoy el detalle de los cálculos que sirvieron de norma para la fijación de dichos precios, a fin de que manifieste aquélla si procede la incautación de las tahonas.