El BNG de A Coruña apuesta por crear el Espacio Groba para difundir la música en la ciudad

Rogelio Groba

El BNG propone “multiplicar o capital cultural da Coruña” con la creación del Espacio Groba, un equipamiento que acogería la sede de la Fundación Rogelio Groba y que tendría como propósito divulgar el legado del considerado como uno de los compositores gallegos contemporáneos más relevantes.

La concejala Mercedes Queixas llevará esta moción al pleno del próximo 11 de diciembre.

Groba nació en Ponteareas en 1930, pero vivió en A Coruña durante 40 años, un lugar en el que “sementou exemplo musical” como director de la Banda Municipal de Música, creador y director de la Orquestra de Cámara Municipal, fundador de la Orquestra do Conservatorio Superior de Música da Coruña y promotor de la Orquestra Sinfónica de Galicia.

El Espacio Groba que plantea el BNG acogería "o arquivo documental depositado na Fundación que leva o nome do eminente músico, contribuiría a conservar e difundir este patrimonio cultural facéndoo accesíbel para a súa consulta e estudo a documentalistas e investigadores e crearía un lugar cultural multifuncional de referencia e proxección na cidade ligado á súa identidade musical".

En cuanto al lugar físico en el que se encontraría, el BNG propone que se estudie la idoneidad de alguna infraestructura municipal que esté disponible.

“O Espazo Groba”, destaca Queixas, “sería o epicentro do legado do compositor galego de maior relevancia contemporánea, un referente autorial da creación musical en Galiza, como reflicte o catálogo de máis de 700 obras compostas de extraordinaria diversidade e calidade, sostida nun estilo propio imbricado no ascendente da tradición musical galega”.

“Crear na Coruña o Espazo Groba como sede do legado musical do compositor Rogelio Groba, depositado na Fundación homónima, co fin de garantir a preservación, accesibilidade e difusión do legado do autor musical galego contemporáneo máis prolífico e recoñecido, así como ilustre veciño da nosa cidade e mestre referente das últimas xeracións de músicos do país”, es el acuerdo concreto que desde el BNG pondrán sobre la mesa del PSOE y el PP en el pleno de diciembre.