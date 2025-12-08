Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El BNG de A Coruña apuesta por crear el Espacio Groba para difundir la música en la ciudad

Redacción
08/12/2025 13:40
Rogelio Groba
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El BNG propone “multiplicar o capital cultural da Coruña” con la creación del Espacio Groba, un equipamiento que acogería la sede de la Fundación Rogelio Groba y que tendría como propósito divulgar el legado del considerado como uno de los compositores gallegos contemporáneos más relevantes.

La concejala Mercedes Queixas llevará esta moción al pleno del próximo 11 de diciembre.

Groba nació en Ponteareas en 1930, pero vivió en A Coruña durante 40 años, un lugar en el que “sementou exemplo musical” como director de la Banda Municipal de Música, creador y director de la Orquestra de Cámara Municipal, fundador de la Orquestra do Conservatorio Superior de Música da Coruña y promotor de  la Orquestra Sinfónica de Galicia.

El legado de Rogelio Groba difunde talento y cultura en un festival lleno de artistas

Más información

El Espacio Groba que plantea el BNG acogería "o arquivo documental depositado na Fundación que leva o nome do eminente músico, contribuiría a conservar e difundir este patrimonio cultural facéndoo accesíbel para a súa consulta e estudo a documentalistas e investigadores e crearía un lugar cultural multifuncional de referencia e proxección na cidade ligado á súa identidade musical".

Rogelio Groba | “Mi padre decía que las musas te tenían que coger trabajando”

Más información

En cuanto al lugar físico en el que se encontraría, el BNG propone que se estudie la idoneidad de alguna infraestructura municipal que esté disponible.

“O Espazo Groba”, destaca Queixas, “sería o epicentro do legado do compositor galego de maior relevancia contemporánea, un referente autorial da creación musical en Galiza, como reflicte o catálogo de máis de 700 obras compostas de extraordinaria diversidade e calidade, sostida nun estilo propio imbricado no ascendente da tradición musical galega”.

“Crear na Coruña o Espazo Groba como sede do legado musical do compositor Rogelio Groba, depositado na Fundación homónima, co fin de garantir a preservación, accesibilidade e difusión do legado do autor musical galego contemporáneo máis prolífico e recoñecido, así como ilustre veciño da nosa cidade e mestre referente das últimas xeracións de músicos do país”, es el acuerdo concreto que desde el BNG pondrán sobre la mesa del PSOE y el PP en el pleno de diciembre.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Pista de patinaje sobre hielo en A Coruña

Planes navideños con niños para cuando llueve en A Coruña
Andrea Gestal
Obras en la tienda de Ale-Hop que abrirá en Marineda City

Ale-Hop, la marca de la vaca, se prepara para 'pastar' por Marineda City
Noela Rey Méndez
Diego González Rivas

Diego González Rivas logra una recuperación récord tras una compleja cirugía pulmonar
Belen Cebey
Tienda robada en Os Mallos

Una ola de robos en locales en Os Mallos deja un rastro de cristales rotos y registradoras arrancadas
Abel Peña