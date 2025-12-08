Diego González Rivas logra una recuperación récord tras una compleja cirugía pulmonar

Diego González Rivas Instagram

En una intervención tan compleja como poco frecuente, el doctor Diego González Rivas ha llevado a cabo con éxito, en Madrid, una cirugía de reconstrucción broncovascular para extirpar un tumor pulmonar central a un paciente procedente de Dallas (Estados Unidos). Lo sorprendente no fue solo la complejidad del procedimiento, sino la asombrosa recuperación del paciente, Ralph, que caminaba por la planta tan solo unas horas después de abandonar el quirófano.

Ralph viajó hasta España en busca de una solución a su tumor en el lóbulo superior izquierdo del pulmón. El procedimiento, realizado con técnica mínimamente invasiva uniportal, se inició por la mañana y finalizó aproximadamente cuatro horas después, a mediodía. Según el cirujano, la intervención fue especialmente delicada, al requerir la reconstrucción de estructuras bronquiales y vasculares comprometidas por el tumor.

A las ocho de la tarde, apenas unas horas después de despertar, el paciente ya deambulaba por la planta. “Le operamos esta mañana y por la tarde ya estaba caminando. Keep calm and think Uniportal”, señaló González Rivas, pionero mundial de esta técnica quirúrgica mínimamente invasiva.

Ralph, aún con la emoción visible, no escatimó en humor ni agradecimiento: “Él es feísimo, si no yo le daba un beso”, bromeó entre risas mientras señalaba a su cirujano. “Me ha salvado la vida. Este es uno de los pocos hombres en el mundo que hace todo lo que digo yo”, añadió. “No me lo puedo creer, estoy feliz después de cuatro horas”.