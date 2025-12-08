Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Cortes de tráfico en la Tercera Ronda, Novo Mesoiro, Agra do Orzán y A Falperra

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
08/12/2025 11:23
La Tercera Ronda, junto a la rotonda del Pavo Real
La Tercera Ronda, junto a la rotonda del Pavo Real
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El Ayuntamiento de A Coruña ha informado de los distintos cortes de tráfico que afectarán a la ciudad durante esta semana.

La Tercera Ronda tendrá un carril cortado entre Bens y la glorieta del Pavo Real desde este martes, 9 de diciembre, y hasta jueves 11. El corte se llevará a cabo entre la 09.00 y las 18.00 horas para realizar desbroces en los bordes de la carretera. 

En la zona de A Falperra estará cortada la calle Wenceslao Fernández Flórez de 09.00 a 18.00 horas durante este martes y el miércoles, para descargar material. 

El Ayuntamiento mejorará el saneamiento de Castro de Elviña y la Urbanización Breogán

Más información

Durante el martes 9 de diciembre habrá un corte de un carril a la altura de los números 3 y 5 de la calle Ribeira Sacra de Novo Mesoiro entre las 08.00 y las 20.00 para realizar una carga y descarga de material. En la misma calle, pero el martes y el miércoles, de 08.00 a 22.00 horas, habrá un corte de carril también para carga y descarga de material, pero a la altura del número 11. 

Las obras para una acometida de alcantarillado en el Agra do Orzán obligarán a cortar un carril de circulación en Francisco Añón de 08.00 a 12.00 horas desde este martes y hasta el viernes, 12 de diciembre. 

Por último, la avenida de Finisterre tendrá cortado un carril al tráfico este martes, de 06.30 a 07.00 horas, para descargar combustible a la altura del número 99.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Tienda robada en Os Mallos

Una ola de robos en locales en Os Mallos deja un rastro de cristales rotos y registradoras arrancadas
Abel Peña
El ideal gallego

O Goberno recoñece 16 centros educativos polo seu labor a prol da boa convivencia nas aulas e a loita contra o acoso escolar
Redacción
Casa navideña en Santa Marta de Babío

Espectáculo de luces navideñas en una casa de Santa Marta, Bergondo
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

La Xunta amplía el Bono Remuda para autónomos para atender más solicitudes
EP