Cortes de tráfico en la Tercera Ronda, Novo Mesoiro, Agra do Orzán y A Falperra

La Tercera Ronda, junto a la rotonda del Pavo Real

El Ayuntamiento de A Coruña ha informado de los distintos cortes de tráfico que afectarán a la ciudad durante esta semana.

La Tercera Ronda tendrá un carril cortado entre Bens y la glorieta del Pavo Real desde este martes, 9 de diciembre, y hasta jueves 11. El corte se llevará a cabo entre la 09.00 y las 18.00 horas para realizar desbroces en los bordes de la carretera.

En la zona de A Falperra estará cortada la calle Wenceslao Fernández Flórez de 09.00 a 18.00 horas durante este martes y el miércoles, para descargar material.

Durante el martes 9 de diciembre habrá un corte de un carril a la altura de los números 3 y 5 de la calle Ribeira Sacra de Novo Mesoiro entre las 08.00 y las 20.00 para realizar una carga y descarga de material. En la misma calle, pero el martes y el miércoles, de 08.00 a 22.00 horas, habrá un corte de carril también para carga y descarga de material, pero a la altura del número 11.

Las obras para una acometida de alcantarillado en el Agra do Orzán obligarán a cortar un carril de circulación en Francisco Añón de 08.00 a 12.00 horas desde este martes y hasta el viernes, 12 de diciembre.

Por último, la avenida de Finisterre tendrá cortado un carril al tráfico este martes, de 06.30 a 07.00 horas, para descargar combustible a la altura del número 99.