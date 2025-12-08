Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Ale-Hop, la marca de la vaca, se prepara para 'pastar' por Marineda City

Noela Rey Méndez
08/12/2025 13:29
Obras en la tienda de Ale-Hop que abrirá en Marineda City
Obras en la tienda de Ale-Hop que abrirá en Marineda City
NRM
Después de la inauguración del nuevo espacio de Marineda City tras su ambiciosa reforma y de que ya hayan abierto algunos de los establecimientos del complejo que retrasaron su desembarco, como Mercadona, Veritas o Normal, en próximas fechas será el turno de una nueva marca especializada en venta de regalos y productos divertidos.

Así es la nueva zona de Marineda City

Este jueves por la tarde se ha inaugurado la nueva reforma en el centro comercial coruñés

Ale-Hop está dando los últimos retoques a la que será su casa en el centro comercial de A Coruña, situada en la primera planta de la zona recién reformada de Marineda City. 

Tienda Normal en Marineda City

Una apertura de lo más 'Normal': esta es la fecha de inauguración de la nueva tienda en Marineda City

La tienda, nacida del "espíritu inquieto" de Vicente Grimalt en la localidad alicantina de Gata de Gorgos, cuenta con más de 300 tiendas en España, Portugal, Italia y Croacia, a las que ahora se sumará también la de A Coruña, la quinta de la marca en Galicia tras las de Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Vigo y Ourense. 

Supermercado de Mercadona en Marineda City

Mercadona abre un nuevo supermecado en el centro comercial Marineda City

Ale-Hop está especializada en regalos y productos divertidos, desde moda a papelería, pasando por decoración, electrónica y artículos para los más pequeños. 

Pero, sin duda, una de las cosas que más hacen reconocible a la marca es su emblema: una enorme vaca preside la entrada de sus tiendas por todo el mundo. Una enorme vaca que ya se está preparando para pastar en Marineda City.

