A Coruña tendrá desde enero 5.300 plazas en sus cursos de los centros cívicos
El Ayuntamiento de A Coruña presenta la nueva edición del Programa de Actividades Socioculturales para el mes de enero, una convocatoria que ofrece 348 grupos dirigidos la personas de todas las edades y que suma más de 5.300 plazas en toda la red de centros cívicos municipales.
La programación apuesta por propuestas de carácter cultural, artístico, tecnológico, gastronómico y de bienestar, favoreciendo la convivencia intergeneracional y la participación activa del vecindario, explican.
En total, la convocatoria distribuye la oferta de la siguiente manera: 44 actividades para la infancia de 4 a 12 años, 29 para juventud de 13 a 17 años, 214 actividades intergeneracionales para personas mayores de 18 años y 61 actividades específicas para mayores de 65 años.
Entre las propuestas destacan disciplinas como el control postural, chi kung, latino SBK, ilustración a acuarela, hábitos de nutrición saludable o gestión de emociones. Para la infancia y la juventud, se mantienen espacios específicos como talleres sensoriales, espacio mozo, conversación en inglés o diseño de personajes manga.
En el caso de las personas mayores de 65 años, la oferta incluye actividades de estimulación cognitiva, prevención de caídas y aprendizaje en nuevas tecnologías.
Calendario
- Preinscripción online los días 15, 16 y 17 de diciembre en la web municipal www.coruna.gal/servizosociales. Las personas sin acceso a Internet podrán recibir asistencia telefónica en el número 857 890 628.
- Publicación de listas provisionales: 26 de diciembre
- Presentación de reclamaciones: 29 de diciembre, vía telefónica en el 857 890 628
- Sorteo público en los centros cívicos: 30 de diciembre
- Listados definitivos de admitidos y lista de espera: 13 de enero de 2026
- Pago de la tasa municipal: del 14 a 18 de enero
- Gestión de la lista de espera: a partir de 21 de enero
- Inicio de las actividades: 26 de enero