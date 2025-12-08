A Coruña tendrá desde enero 5.300 plazas en sus cursos de los centros cívicos

Centro Cívico de San Diego Concello de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña presenta la nueva edición del Programa de Actividades Socioculturales para el mes de enero, una convocatoria que ofrece 348 grupos dirigidos la personas de todas las edades y que suma más de 5.300 plazas en toda la red de centros cívicos municipales.

La programación apuesta por propuestas de carácter cultural, artístico, tecnológico, gastronómico y de bienestar, favoreciendo la convivencia intergeneracional y la participación activa del vecindario, explican.

En total, la convocatoria distribuye la oferta de la siguiente manera: 44 actividades para la infancia de 4 a 12 años, 29 para juventud de 13 a 17 años, 214 actividades intergeneracionales para personas mayores de 18 años y 61 actividades específicas para mayores de 65 años.

Entre las propuestas destacan disciplinas como el control postural, chi kung, latino SBK, ilustración a acuarela, hábitos de nutrición saludable o gestión de emociones. Para la infancia y la juventud, se mantienen espacios específicos como talleres sensoriales, espacio mozo, conversación en inglés o diseño de personajes manga.

En el caso de las personas mayores de 65 años, la oferta incluye actividades de estimulación cognitiva, prevención de caídas y aprendizaje en nuevas tecnologías.

