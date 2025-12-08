A Coruña marcará en enero la estrategia del PP de Feijóo ante el nuevo ciclo electoral

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al acto institucional por el Día de la Constitución Chema Moya / EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha organizado una cumbre con todos sus diputados, senadores y eurodiputados los días 10 y 11 de enero en A Coruña para diseñar la estrategia del partido ante el nuevo periodo de sesiones que arrancará en las Cortes y el Parlamento europeo en 2026 con el objetivo de "cercar" al Gobierno de Pedro Sánchez ante los casos de presunta corrupción que le rodean.

La XVIII Unión Interparlamentaria del PP servirá además para engrasar la maquinaria electoral ante las próximas citas con las urnas. Así, las elecciones extremeñas de este 21 de diciembre abrirán un ciclo electoral en España que continuará en 2026, donde ya hay marcadas dos fechas en el calendario: los comicios en Castilla y León, que se esperan para el 15 de marzo, y los de Andalucía, que serán previsiblemente en junio.

Feijóo deja en manos de Mazón su decisión de renunciar al acta de diputado Más información

Sin embargo, el PP no descarta que también puedan convocarse elecciones autonómicas en Aragón si finalmente el Gobierno de Jorge Azcón no consigue apoyo para los presupuestos autonómicos, que se presentaron el mismo viernes. De hecho, el día 6 reconoció en el Congreso ante los periodistas que se da una semana para acordar los presupuestos o convocará elecciones: "Es un plazo más que suficiente".

En 'Génova' advierten además que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no tiene mayoría parlamentaria ni Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados, tiene complicado agotar la legislatura por mucho que repita públicamente que no habrá adelantará las elecciones, que tocan en 2027, según aseguran a Europa Press fuentes del partido.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ejercerá de anfitrión en esta XVVIII Interparlamentaria de enero, que rememorará además la mayoría absoluta que cosechó el PPdeG hace dos años, en los comicios del 18 de febrero de 2024, según han añadido las mismas fuentes.

La cumbre de Feijóo con sus parlamentarios servirá para fijar "prioridades de acción" y "coordinar" políticas e iniciativas legislativas que llevarán a lo largo del 2026 a los Parlamentos autonómicos con el objetivo de "retratar" al PSOE y sus socios.

La anterior Unión Interparlamentaria se celebró a finales de marzo de este año en Sevilla, en vísperas del tercer aniversario del congreso celebrado en la misma ciudad que le aupó a la Presidencia de la formación tras una convulsa crisis interna que terminó con la salida de Pablo Casado.

La anterior Interparlamentaria también tuvo lugar en Galicia, dado que en enero de 2024 Feijóo citó a sus diputados y senadores en Ourense, en plena precampaña de las elecciones gallegas que unas semanas después volverían a dar la Presidencia de la Xunta al PP.