Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña marcará en enero la estrategia del PP de Feijóo ante el nuevo ciclo electoral

Ep
08/12/2025 11:30
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al acto institucional por el Día de la Constitución
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al acto institucional por el Día de la Constitución
Chema Moya / EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha organizado una cumbre con todos sus diputados, senadores y eurodiputados los días 10 y 11 de enero en A Coruña para diseñar la estrategia del partido ante el nuevo periodo de sesiones que arrancará en las Cortes y el Parlamento europeo en 2026 con el objetivo de "cercar" al Gobierno de Pedro Sánchez ante los casos de presunta corrupción que le rodean.

La XVIII Unión Interparlamentaria del PP servirá además para engrasar la maquinaria electoral ante las próximas citas con las urnas. Así, las elecciones extremeñas de este 21 de diciembre abrirán un ciclo electoral en España que continuará en 2026, donde ya hay marcadas dos fechas en el calendario: los comicios en Castilla y León, que se esperan para el 15 de marzo, y los de Andalucía, que serán previsiblemente en junio.

Alberto Núñez Feijóo en el acto institucional por el Día de la Constitución

Feijóo deja en manos de Mazón su decisión de renunciar al acta de diputado

Más información

Sin embargo, el PP no descarta que también puedan convocarse elecciones autonómicas en Aragón si finalmente el Gobierno de Jorge Azcón no consigue apoyo para los presupuestos autonómicos, que se presentaron el mismo viernes. De hecho, el día 6 reconoció en el Congreso ante los periodistas que se da una semana para acordar los presupuestos o convocará elecciones: "Es un plazo más que suficiente".

En 'Génova' advierten además que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no tiene mayoría parlamentaria ni Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados, tiene complicado agotar la legislatura por mucho que repita públicamente que no habrá adelantará las elecciones, que tocan en 2027, según aseguran a Europa Press fuentes del partido.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ejercerá de anfitrión en esta XVVIII Interparlamentaria de enero, que rememorará además la mayoría absoluta que cosechó el PPdeG hace dos años, en los comicios del 18 de febrero de 2024, según han añadido las mismas fuentes.

La cumbre de Feijóo con sus parlamentarios servirá para fijar "prioridades de acción" y "coordinar" políticas e iniciativas legislativas que llevarán a lo largo del 2026 a los Parlamentos autonómicos con el objetivo de "retratar" al PSOE y sus socios.

La anterior Unión Interparlamentaria se celebró a finales de marzo de este año en Sevilla, en vísperas del tercer aniversario del congreso celebrado en la misma ciudad que le aupó a la Presidencia de la formación tras una convulsa crisis interna que terminó con la salida de Pablo Casado.

La anterior Interparlamentaria también tuvo lugar en Galicia, dado que en enero de 2024 Feijóo citó a sus diputados y senadores en Ourense, en plena precampaña de las elecciones gallegas que unas semanas después volverían a dar la Presidencia de la Xunta al PP.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Tienda robada en Os Mallos

Una ola de robos en locales en Os Mallos deja un rastro de cristales rotos y registradoras arrancadas
Abel Peña
El ideal gallego

O Goberno recoñece 16 centros educativos polo seu labor a prol da boa convivencia nas aulas e a loita contra o acoso escolar
Redacción
Casa navideña en Santa Marta de Babío

Espectáculo de luces navideñas en una casa de Santa Marta, Bergondo
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

La Xunta amplía el Bono Remuda para autónomos para atender más solicitudes
EP