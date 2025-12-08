A Coruña cierra parques, jardines y playas por las alertas por viento y oleaje

Un policía local cierra el acceso a las playas de A Coruña Eugenio Cobas

El Ayuntamiento de A Coruña ha decidido cerrar parques, jardines y playas de la ciudad ante las alertas meteorológicas activadas durante este lunes en la ciudad.

Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como MeteoGalicia tienen durante este lunes en alerta amarilla a la ciudad y su área metropolitana por fuertes vientos que pueden superar los 80 kilómetros por hora. A ello se añade una alerta naranja por fuerte oleaje, con olas que podrían llegar hasta los seis metros de altura.

En lo que va de día, la racha más fuerte registrada en la estación del dique de abrigo de MeteoGalicia fue sobre las cinco de la madrugada y de 65,5 kilómetros por hora.

El viento derribó este domingo una de las guirnaldas de Navidad de la calle de San Andrés, lo que obligó a cortar el tráfico en la zona durante varios minutos. Además, los Bomberos de A Coruña reflejan en sus partes de intervenciones salidas relacionadas con las ráfagas, como la que obligó este lunes a las ocho de la mañana a asegurar un cartel en la avenida de Glasgow.