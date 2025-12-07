Radiografía de los mercados de A Coruña: la cena de Nochebuena, más cara

Ambiente en el mercado de Elviña Carlota Blanco

Los mercados municipales están a pleno rendimiento desde hace días. La campaña navideña ya asoma en forma de pedidos para congelar y reservas de cara a las jornadas próximas a la cena de Nochebuena. Y tanto placeros como clientes encuentran un factor común: este año la Navidad saldrá más cara. El vaivén de precios del marisco y pescado es típico de las fechas. Dependiendo de las mareas, hay más o menos cantidad de producto, y esto se ve reflejado en el bolsillo del comprador. Pero hay un plato que este año habrá que valorar más en las reuniones familiares: la ternera.

“Desde enero hasta ahora, el canal –el cuerpo entero del animal– subió casi tres euros, y esto con hueso. A la hora de subir cada pieza desde entonces, se ve reflejado en un precio de cuatro o cinco euros mayor que hace un año”, explican desde Carnicería Félix, en el mercado municipal de Elviña. Los vendedores, no obstante, tratan de ser prudentes a la hora de aplicar una subida, ya que son conscientes de lo que puede suponer para el cliente. “El mes pasado todavía no había ajustado el precio y me vi apurado. La ternera es lo que más ha subido, y también es lo que más se demanda por estas fechas. Así que, dependiendo de la pieza, el kilo sale esos cuatro o cinco euros más caro”, comenta este placero.

El cordero, por su parte, no ha experimentado grandes subidas en comparación con otras épocas, pero cada vez se encarga menos. “Da poco de comer para lo caro que es”, añade Félix, que considera que este alza de precios se debe a que “cada vez hay menos familias que quieran trabajar la ganadería”.

El presidente de los placeros de Elviña, Leonardo Tomé, coincide: “Ha estado un par de años con el precio congelado pero ahora los carniceros dicen que cada vez que descargan, sube la carne”. La fruta, su especialidad, “no es importante” en estas fechas, “porque tenemos el precio de toda la vida; es un gremio en el que está todo muy estable”. La patata, sin embargo, experimentó un ligero incremento. “El kilo de la de Carballo está a 2,25 euros, cuando antes era 1,70”.

Más productos

No obstante, reconoce que, si hace un mes la docena de huevos de corral estaba a “1,60 euros”, ahora está a “2,40”, lo que es “una burrada”. Esto coincide con la incidencia de la gripe aviar en Europa y el ‘confinamiento’ de las gallinas gallegas, así como el aumento de los costes de producción.

En el mar, la situación cada día cambia, por lo que los placeros no pueden dar con exactitud una referencia. “La semana que viene todo puede variar”, aseguran. Víctor Conde, de Pescados Víctor, en la plaza de Lugo, dice que “esta semana hubo poco de todo por el temporal, pero se está vendiendo bastante el pescado grande para horno, como la lubina y el pargo, ambos a 30 euros el kilo. La gente lo lleva para congelar, como la vieira (18 euros el kilo) y el camarón”.

Óscar Martínez, de Pescadería Nortemar, relata que la centolla es “lo más demandado”, con precios que oscilan entre los 35 y 45 euros el kilo. Por lo demás, “el camarón ha subido unos veinte euros desde la semana pasada, estando a un precio de 70 a 180 euros, y el santiaguiño entre 150 y 250 euros”. El temor de los placeros, como ya adelantó Martínez hace semanas, es la almeja: “No sabemos qué va a pasar de cara a las fiestas, porque el precio es una locura”.