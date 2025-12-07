Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 7 de diciembre?

Alumbrado navideño en A Coruña Patricia G. Fraga

La ciudad herculina vive este domingo una jornada cargada de planes navideños para todos los gustos, desde mercadillos artesanales y actividades familiares hasta grandes citas musicales y propuestas culturales. Las calles, plazas y centros culturales ofrecen una programación variada que invita a disfrutar de la ciudad desde la mañana hasta la noche.

El epicentro de la Navidad estará en la Plaza de María Pita, donde el Mercado de Nadal abrirá sus puertas de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas. En sus casetas se podrán encontrar productos de artesanía, decoración, gastronomía y dulces típicos, además de un área infantil ambientada como la casa de Papá Noel, que celebrará actividades específicas para los más pequeños.

A las 19.00 horas, el Teatro Colón acogerá la actuación de la Coral de la Iglesia Evangélica de Marín con el concierto “Celebra el regalo navideño”, una propuesta musical pensada para ambientar la tarde festiva en clave tradicional y espiritual.

Uno de los planes imprescindibles del invierno continúa siendo la pista de hielo instalada en el Muelle de Batería, disponible hasta el 1 de febrero. Aunque por las mañanas está reservada para centros escolares, desde el 20 de diciembre el horario se ampliará de 11.00 a 20.00 horas, convirtiéndose en una actividad idónea para compaginar con otras propuestas del centro de la ciudad.

La música en directo será protagonista de la jornada, con dos citas destacadas del ciclo Intermodal. A las 21.00 horas, Mariza, una de las grandes voces del fado portugués y figura internacional del World Music, se subirá al escenario del Palacio de la Ópera para celebrar sus veinte años de trayectoria. También a las 21.00, pero en la sala Mardi Gras, actuará la banda británica The Molotovs, grupo revelación del rock independiente que ha compartido escenario con nombres como The Sex Pistols o Green Day.

Para el público más alternativo, continúa durante todo el día el Fanzine Fest 2025, que cierra su edición con diversas propuestas en espacios culturales de la ciudad. Entre ellas destaca el concierto de Garza y Lefrenk en la Iglesia de las Capuchinas y la maratón de música electrónica y visuales programada en la Sala O Túnel desde las 17.00 horas.

El arte también tiene un lugar destacado con la exposición “Wonderland”, dedicada a la fotógrafa Annie Leibovitz, en el Muelle de Batería. La muestra, de acceso gratuito, repasa la trayectoria de la artista desde los años 70 hasta sus colaboraciones con celebrities y el mundo de la moda. Podrá visitarse en horario de fin de semana de 11.00 a 21.00 horas.

A quienes busquen un plan dulce, la XV edición de ExpoConvento continúa abierta durante todo el fin de semana en la Iglesia Padres Capuchinos. Turrones, mazapanes y pastas artesanales elaboradas por distintos conventos del país aguardan a los visitantes de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Con la ciudad iluminada desde el 28 de noviembre con 2,8 millones de luces LED y estructuras como un árbol gigante en el paseo marítimo o la esfera luminosa de la Marina, los paseos nocturnos continúan siendo uno de los planes favoritos de coruñeses y visitantes, especialmente si terminan con un chocolate con churros.