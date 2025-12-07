Muere una persona tras precipitarse de un sexto piso en Padre Sarmiento

Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

La Policía Nacional investiga la muerte de una persona que cayó desde lo alto de un sexto piso en la calle Padre Sarmiento, cerca del cruce con la ronda de Nelle.

Agentes de la Científica acompañados de la jueza instructora visitaron el lugar desde donde cayó al vacío a última hora de la tarde de este domingo. El cuerpo quedó tendido en mitad de la calzada hasta que lo retiraron los operarios de la funeraria, auxiliados por la Policía Nacional.

Los Bomberos procedieron después a limpiar la mancha de sangre del suelo.