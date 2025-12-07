Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Policía Nacional rescata a una mujer con hipotermia que se arrojó al mar en el Orzán

Una amiga alertó de que pretendía acabar con su vida en plena alerta amarilla

Redacción
07/12/2025 10:11
Rescate joven Orzán
Rescate joven Orzán
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Agentes de la Policía Nacional rescataron en la madrugada de este domingo a una mujer que presentaba claros signos de hipotermia en la playa del Orzán, La intervención se produjo tras ser alertados por una amiga de que la joven pretendía acabar con su vida

La llamada al 091 se había producido poco antes de las 3.00 horas, cuando la amiga, preocupada, comunicaba que la víctima se encontraba sola en la playa, desorientada y amenazando con suicidarse. La testigo gritaba angustiada pidiendo ayuda mientras la joven hablaba por videollamada y le decía a alguien que se iba a quitar la vida. 

Rescate joven Orzán
Los servicios sanitarios procedieron su traslado a un centro hospitalario.
Cedida

El acceso a las playas estaba cerrado debido a la alerta amarilla, pero eso no disuadió a la mujer, aunque las condiciones meteorológicas no ayudaron al rescate. Varias patrullas se desplazaron de inmediato al lugar y realizaron una búsqueda a pie, algo que llamó la atención de las pocas personas presentes en la zona a esas horas.

Finalmente, la mujer fue localizada con vida, mojada de pies a cabeza y con síntomas severos de hipotermia. Se encontraba fuera de sí y necesitó asistencia urgente. Los policías la auxiliaron hasta la llegada de los servicios sanitarios, que la trasladaron al Hospital

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Sandro Giacobbe

Muere el cantante italiano Sandro Giacobbe, autor de 'Señora mía' y otras baladas clásicas
EFE
Árbol de Navidad

¿DECORAMOS EL ÁRBOL DE NAVIDAD?
Natalia Alcayde
El ideal gallego

Ocho ideas de los expertos para bajar la factura de IRPF antes de que acabe el año
EFE
A mente en forma

Santiago acollerá o primero encontro galego sobre saúde mental e deporte
Redacción