La Policía Nacional rescata a una mujer con hipotermia que se arrojó al mar en el Orzán

Rescate joven Orzán Cedida

Agentes de la Policía Nacional rescataron en la madrugada de este domingo a una mujer que presentaba claros signos de hipotermia en la playa del Orzán, La intervención se produjo tras ser alertados por una amiga de que la joven pretendía acabar con su vida

La llamada al 091 se había producido poco antes de las 3.00 horas, cuando la amiga, preocupada, comunicaba que la víctima se encontraba sola en la playa, desorientada y amenazando con suicidarse. La testigo gritaba angustiada pidiendo ayuda mientras la joven hablaba por videollamada y le decía a alguien que se iba a quitar la vida.

Los servicios sanitarios procedieron su traslado a un centro hospitalario. Cedida

El acceso a las playas estaba cerrado debido a la alerta amarilla, pero eso no disuadió a la mujer, aunque las condiciones meteorológicas no ayudaron al rescate. Varias patrullas se desplazaron de inmediato al lugar y realizaron una búsqueda a pie, algo que llamó la atención de las pocas personas presentes en la zona a esas horas.

Finalmente, la mujer fue localizada con vida, mojada de pies a cabeza y con síntomas severos de hipotermia. Se encontraba fuera de sí y necesitó asistencia urgente. Los policías la auxiliaron hasta la llegada de los servicios sanitarios, que la trasladaron al Hospital