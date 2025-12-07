Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La caída de un elemento del alumbrado navideño provoca la intervención de los Bomberos en el centro de la ciudad

Esther Durán
07/12/2025 21:38
La caída del alumbrado provocó el corte de la calle
La caída del alumbrado provocó el corte de la calle
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

A última hora de la tarde de este domingo, los Bomberos tuvieron que intervenir para retirar parte del alumbrado navideño que se había caído en la zona de la calle San Andrés, en pleno centro de la ciudad. De hecho, el tráfico tuvo que ser cortado por espacio de varios minutos, ya que las luces navideñas ocupaban el centro de la calzada. Curiosamente, las luces no se apagaron en ningún momento a pesar de estar sobre el suelo.

Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales, aunque sí se generó cierto revuelo en la zona y muchas personas se acercaron hasta el lugar de los hechos para contemplar la inusitada escena. Tras la intervención de los Bomberos y de técnicos del equipo de instalación, el tráfico se reanudó con normalidad. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

Muere una persona tras precipitarse de un sexto piso en Padre Sarmiento
Abel Peña
Decenas de personas esperaban ayer para acceder a la muestra de Annie Leibovitz

El plan estrella de este puente en A Coruña está en el puerto
Marina Míguez
Varias personas compran en la céntrica librería Arenas

Abierto el plazo para la residencia literaria 'Latitude 43' en A Coruña, para autores de todo el mundo
Redacción
Playa del Orzán

A Coruña iniciará la semana con alerta naranja por vientos costeros
Andrea López Ramos