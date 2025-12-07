La caída de un elemento del alumbrado navideño provoca la intervención de los Bomberos en el centro de la ciudad

La caída del alumbrado provocó el corte de la calle

A última hora de la tarde de este domingo, los Bomberos tuvieron que intervenir para retirar parte del alumbrado navideño que se había caído en la zona de la calle San Andrés, en pleno centro de la ciudad. De hecho, el tráfico tuvo que ser cortado por espacio de varios minutos, ya que las luces navideñas ocupaban el centro de la calzada. Curiosamente, las luces no se apagaron en ningún momento a pesar de estar sobre el suelo.

Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales, aunque sí se generó cierto revuelo en la zona y muchas personas se acercaron hasta el lugar de los hechos para contemplar la inusitada escena. Tras la intervención de los Bomberos y de técnicos del equipo de instalación, el tráfico se reanudó con normalidad.