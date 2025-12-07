Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hace 25 años | Varela Saavedra achaca a la falta de previsión las inundaciones en Cambre

Tal día como hoy de 1950 era noticia un trágico suceso ocurrido en Cecebre, donde un choque ferroviario dejó un balance inicial de cinco muertos y 55 heridos

Eugenio Cobas
Eugenio Cobas
07/12/2025 00:05
Una lancha, en pleno servicio durante las inundaciones de hace 25 años
Una lancha, en pleno servicio durante las inundaciones de hace 25 años
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Los efectos de la intensa lluvia que cayó sobre la ciudad y su área metropolitana hace 25 años afectaron especialmente a municipios como Cambre, que sufrió inundaciones que despertaron las críticas tanto de los vecinos como de los responsables del Ayuntamiento. El primero, el entonces alcalde, Antonio Varela Saavedra, quien achacó los problemas a la falta de previsión por parte de los responsables de la presa de Cecebre. Ese 7 de diciembre de 2000 era el día después de la derrota del Dépor en la Champions ante el Milan en Riazor (0-1). Hace 75 años, tal día como hoy de 1950, era noticia un trágico suceso ocurrido en Cecebre, donde un choque ferroviario dejó un balance inicial de cinco muertos y 55 heridos.

Jueves, 7 de diciembre de 2000
Jueves, 7 de diciembre de 2000
ARCHIVO

Hace 25 años | Varela Saavedra achaca a la falta de previsión las inundaciones en Cambre

El Gobierno local de Cambre mantiene que la falta de previsión de Augas de Galicia motivó las inundaciones que durante los últimos días se han registrado en distintas zonas del municipio. Los vecinos afectados intentaron sin éxito acceder a sus casas ayer, 6 de diciembre de 2000, ya que el agua superó en algunos puntos el metro y medio de altura. Tanto los afectados como el alcalde de Cambre, Antonio Varela Saavedra, coincidían en que una falta de previsión por parte de los responsables de la presa de Cecebre, Augas de Galicia, había sido la causa de las inundaciones. Según el primer edil, no se puede esperar a última hora para soltar el agua de golpe, conociendo que el nivel de la presa estaba en unas cuotas extremas.

Mientras tanto, el Milan derrotó al Deportivo 0-1 en un partido que controlaron en todo momento los italianos. Los coruñeses fueron incapaces de imponer su ritmo y los visitantes, con su juego de contención, marcaron gol en su único tiro a puerta entre los tres palos.

En el capítulo de sucesos, un joven de Vilagarcía fue detenido como presunto autor de la muerte de su madre, a la que asestó varios hachazos tras una discusión. El padre y la hermana de tres años del presunto parricida huyeron de la casa tras presenciar el crimen.

Domingo, 7 de diciembre de 1975
Domingo, 7 de diciembre de 1975
ARCHIVO

Hace 50 años | Inquietud entre los vendedores de Los Mallos

Los vendedores del mercadillo de Los Mallos instalado en el cruce teórico de las no menos teóricas avenidas de Arteijo y ronda de Outeiro se han sentido inquietos porque la Policía Municipal les ha ordenado salir de la parte de la calzada que habían “tomado” por la parte de la ronda de Outeiro. Los vendedores han mostrado su preocupación por su situación y esperan incorporarse al nuevo mercado, ya terminado pero todavía sin inaugurar.

Por otra parte, don Manuel Corzo Diéguez fue elegido vicepresidente nacional de la Agrupación General de Ganaderos (antes Ciclo de Producción) y miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Nacional de Empresarios de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, en las elecciones celebradas en Madrid los pasados días 4 y 5 de diciembre de 1975.

Jueves, 7 de diciembre de 1950
Jueves, 7 de diciembre de 1950
ARCHIVO

Hace 75 años | Cinco muertos y 55 heridos en un accidente en Cecebre

En las primeras horas de la tarde de ayer, 6 de diciembre de 1950, se registró en las inmediaciones del apeadero de Cecebre situado a 14 kilómetros de La Coruña un grave accidente ferroviario a consecuencia del cual resultaron cinco personas muertas y 55 heridas.

El autovía que había salido de nuestra capital a la una de la tarde con dirección a El Ferrol chocó en el kilómetro 532 de la vía férrea de Palencia a La Coruña con el tren expreso procedente de Madrid. La colisión de los dos vehículos fue bastante violenta y la parte delantera del autovía quedó empotrada con la locomotora.

El choque del autovía con el tren expreso se produjo exactamente a la una y veintiún minutos. Poco después de ocurrir el accidente uno de nuestros redactores se trasladó al lugar del suceso con el alcalde de La Coruña, señor Molina.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Ilustración de Gosia Trebacz

Globalización e identidade
Xulio Valcárcel
Representantes do sector alimentario asisten a unha das mesas redondas do programa Proalis-Carbon

A alimentación aposta polo medio ambiente coa iniciativa Proalis-Carbon
Redacción
Colas en las farmacias

Las farmacias de A Coruña sienten ya la demanda de antigripales mientras la Xunta advierte que la epidemia irá a más
Abel Peña
Uno de los puestos del mercadillo de María Pita, fotografiado por una visitante en la plaza

Las casetas de María Pita ya ‘lucen’ un aspecto mucho más navideño
Lara Fernández