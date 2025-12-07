Una lancha, en pleno servicio durante las inundaciones de hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Los efectos de la intensa lluvia que cayó sobre la ciudad y su área metropolitana hace 25 años afectaron especialmente a municipios como Cambre, que sufrió inundaciones que despertaron las críticas tanto de los vecinos como de los responsables del Ayuntamiento. El primero, el entonces alcalde, Antonio Varela Saavedra, quien achacó los problemas a la falta de previsión por parte de los responsables de la presa de Cecebre. Ese 7 de diciembre de 2000 era el día después de la derrota del Dépor en la Champions ante el Milan en Riazor (0-1). Hace 75 años, tal día como hoy de 1950, era noticia un trágico suceso ocurrido en Cecebre, donde un choque ferroviario dejó un balance inicial de cinco muertos y 55 heridos.

Hace 25 años | Varela Saavedra achaca a la falta de previsión las inundaciones en Cambre

El Gobierno local de Cambre mantiene que la falta de previsión de Augas de Galicia motivó las inundaciones que durante los últimos días se han registrado en distintas zonas del municipio. Los vecinos afectados intentaron sin éxito acceder a sus casas ayer, 6 de diciembre de 2000, ya que el agua superó en algunos puntos el metro y medio de altura. Tanto los afectados como el alcalde de Cambre, Antonio Varela Saavedra, coincidían en que una falta de previsión por parte de los responsables de la presa de Cecebre, Augas de Galicia, había sido la causa de las inundaciones. Según el primer edil, no se puede esperar a última hora para soltar el agua de golpe, conociendo que el nivel de la presa estaba en unas cuotas extremas.

Mientras tanto, el Milan derrotó al Deportivo 0-1 en un partido que controlaron en todo momento los italianos. Los coruñeses fueron incapaces de imponer su ritmo y los visitantes, con su juego de contención, marcaron gol en su único tiro a puerta entre los tres palos.

En el capítulo de sucesos, un joven de Vilagarcía fue detenido como presunto autor de la muerte de su madre, a la que asestó varios hachazos tras una discusión. El padre y la hermana de tres años del presunto parricida huyeron de la casa tras presenciar el crimen.

Hace 50 años | Inquietud entre los vendedores de Los Mallos

Los vendedores del mercadillo de Los Mallos instalado en el cruce teórico de las no menos teóricas avenidas de Arteijo y ronda de Outeiro se han sentido inquietos porque la Policía Municipal les ha ordenado salir de la parte de la calzada que habían “tomado” por la parte de la ronda de Outeiro. Los vendedores han mostrado su preocupación por su situación y esperan incorporarse al nuevo mercado, ya terminado pero todavía sin inaugurar.

Por otra parte, don Manuel Corzo Diéguez fue elegido vicepresidente nacional de la Agrupación General de Ganaderos (antes Ciclo de Producción) y miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Nacional de Empresarios de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, en las elecciones celebradas en Madrid los pasados días 4 y 5 de diciembre de 1975.

Hace 75 años | Cinco muertos y 55 heridos en un accidente en Cecebre

En las primeras horas de la tarde de ayer, 6 de diciembre de 1950, se registró en las inmediaciones del apeadero de Cecebre situado a 14 kilómetros de La Coruña un grave accidente ferroviario a consecuencia del cual resultaron cinco personas muertas y 55 heridas.

El autovía que había salido de nuestra capital a la una de la tarde con dirección a El Ferrol chocó en el kilómetro 532 de la vía férrea de Palencia a La Coruña con el tren expreso procedente de Madrid. La colisión de los dos vehículos fue bastante violenta y la parte delantera del autovía quedó empotrada con la locomotora.

El choque del autovía con el tren expreso se produjo exactamente a la una y veintiún minutos. Poco después de ocurrir el accidente uno de nuestros redactores se trasladó al lugar del suceso con el alcalde de La Coruña, señor Molina.