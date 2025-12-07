El plan estrella de este puente en A Coruña está en el puerto

Decenas de personas esperaban ayer para acceder a la muestra de Annie Leibovitz Carlota Blanco

Más allá de los paseos para ver la iluminación de calles y plazas y de las primeras compras navideñas, el plan estrella de este puente de diciembre en A Coruña es la visita a la exposición de Annie Leibovitz. Tanto el sábado como este domingo, los visitantes a la muestra organizada por la Fundación MOP en el muelle de Batería se contaban por centenares. Y la imagen que más se repetía era la de una larga cola ante la puerta que da acceso al universo de la considerada como la fotógrafa más importante en la actualidad. Todos querían conocer ‘Wonderland’.

La que se expone en A Coruña es la primera gran retrospectiva del trabajo vinculado al mundo de la moda de la retratista estadounidense y desde el mismo momento en que se anunció que ocuparía las instalaciones de la Fundación MOP en el puerto desató una ‘fiebre Leibovitz’ entre los coruñeses. Agotaron en cinco minutos las entradas para la firma de ejemplares del libro ‘Women’, que supuso el primer contacto de la fotógrafa con su público, dos días antes de la apertura de la exposición, y desde el 22 de noviembre, cuando se inauguró, han acudido en masa a contemplarla.

El interés que ha despertado la muestra, que recoge instantáneas que van desde la gira de los Rolling Stones de 1975 al retrato de los reyes Felipe VI y Letizia, pasando por la célebre última foto de John Lennon con Yoko Ono, se refleja también en la reserva de visitas guiadas. No hay ni una hora libre hasta la segunda semana de enero, ya pasadas las fiestas. Y si este puente de diciembre las visitas a ‘Wonderland’ han sido constantes, todo parece indicar que en las fechas navideñas las colas volverán a sucederse.

La muestra estará abierta de lunes a jueves de 10.00 a 20.00 horas (excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero, que permanecerá cerrada), los viernes de 10.00 a 21.00, los sábados de 11.00 a 21.00 horas y los domingos, de 11.00 a 20.00 horas. El 24 y el 31 de diciembre cerrará a las 15.00 horas y el 5 de enero, a las 17.00. Al día siguiente, Día de Reyes, abrirá a mediodía.