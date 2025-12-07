Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El plan estrella de este puente en A Coruña está en el puerto

Cientos de personas visitan la exposición de Annie Leibovitz en las instalaciones de la Fundación MOP

Marina Míguez
07/12/2025 20:35
Decenas de personas esperaban ayer para acceder a la muestra de Annie Leibovitz
Decenas de personas esperaban ayer para acceder a la muestra de Annie Leibovitz
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Más allá de los paseos para ver la iluminación de calles y plazas y de las primeras compras navideñas, el plan estrella de este puente de diciembre en A Coruña es la visita a la exposición de Annie Leibovitz. Tanto el sábado como este domingo, los visitantes a la muestra organizada por la Fundación MOP en el muelle de Batería se contaban por centenares. Y la imagen que más se repetía era la de una larga cola ante la puerta que da acceso al universo de la considerada como la fotógrafa más importante en la actualidad. Todos querían conocer ‘Wonderland’

La que se expone en A Coruña es la primera gran retrospectiva del trabajo vinculado al mundo de la moda de la retratista estadounidense y desde el mismo momento en que se anunció que ocuparía las instalaciones de la Fundación MOP en el puerto desató una ‘fiebre Leibovitz’ entre los coruñeses. Agotaron en cinco minutos las entradas para la firma de ejemplares del libro ‘Women’, que supuso el primer contacto de la fotógrafa con su público, dos días antes de la apertura de la exposición, y desde el 22 de noviembre, cuando se inauguró, han acudido en masa a contemplarla. 

El interés que ha despertado la muestra, que recoge instantáneas que van desde la gira de los Rolling Stones de 1975 al retrato de los reyes Felipe VI y Letizia, pasando por la célebre última foto de John Lennon con Yoko Ono, se refleja también en la reserva de visitas guiadas. No hay ni una hora libre hasta la segunda semana de enero, ya pasadas las fiestas. Y si este puente de diciembre las visitas a ‘Wonderland’ han sido constantes, todo parece indicar que en las fechas navideñas las colas volverán a sucederse. 

La muestra estará abierta de lunes a jueves de 10.00 a 20.00 horas (excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero, que permanecerá cerrada), los viernes de 10.00 a 21.00, los sábados de 11.00 a 21.00 horas y los domingos, de 11.00 a 20.00 horas. El 24 y el 31 de diciembre cerrará a las 15.00 horas y el 5 de enero, a las 17.00. Al día siguiente, Día de Reyes, abrirá a mediodía.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

Muere una persona tras precipitarse de un sexto piso en Padre Sarmiento
Abel Peña
La caída del alumbrado provocó el corte de la calle

La caída de un elemento del alumbrado navideño provoca la intervención de los Bomberos en el centro de la ciudad
Esther Durán
Varias personas compran en la céntrica librería Arenas

Abierto el plazo para la residencia literaria 'Latitude 43' en A Coruña, para autores de todo el mundo
Redacción
Playa del Orzán

A Coruña iniciará la semana con alerta naranja por vientos costeros
Andrea López Ramos