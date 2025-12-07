Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Abierto el plazo para la residencia literaria 'Latitude 43' en A Coruña, para autores de todo el mundo

Redacción
07/12/2025 18:21
Varias personas compran en la céntrica librería Arenas
Varias personas compran en la céntrica librería Arenas
Patricia G. Fraga
El Ayuntamiento de A Coruña ha abierto el plazo para optar a la residencia artística 'Latitude 43', en la ciudad de A Coruña y destinado a autores de todo el mundo.

Tal y como ha subrayado el Gobierno local en una nota de prensa, este programa pretende "promocionar la creación literaria en condiciones de excelencia en la ciudad, aportando al beneficiario un contexto y espacio óptimo para el desarrollo de su talento".

Convocada por la Asociación Escrita Creativa 1863, la bolsa oferta una dotación que cubre el traslado, manutención y alojamiento para la persona beneficiaria de la estancia durante un mes.

Además, la persona que obtenga la residencia tendrá acceso gratuito a museos, galerías, bibliotecas, conciertos, encuentros literarios, obras de teatro y otros eventos culturales, con el objetivo de que "disponga de todos los estímulos posibles para avanzar en su proyecto". También, tendrá la oportunidad de ofrecer un encuentro público para mostrar su obra en Galicia durante el tiempo de residencia.

Así, se ofrece una estancia en residencia para autores de cualquier género literario, procedencia e idioma del mundo en la Residencia Literaria 1863 de A Coruña durante el mes de abril de 2026.

Podrá optar a esta bolsa cualquier escritor mayor de 18 años con, como mínimo, dos libros publicados, en todo tipo de géneros literarios, para cualquier idioma do mundo.

