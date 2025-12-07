A Coruña iniciará la semana con alerta naranja por vientos costeros

Playa del Orzán Quintana

Este lunes, 8 de diciembre, estará marcado por los fuertes vientos costeros que llegarán a A Coruña, que podrían llegar a los 72 km/h, según informa Aemet. Esto se traduce en la puesta en vigor de una alerta amarilla tanto en tierra como en mar

Ademas, también habrá alerta naranja por oleaje, que traerá grandes ondas a partir de la tarde del lunes y todo el martes.

En cuanto a la lluvia, se espera que este domingo caiga un poco de orballo por la tarde y la noche, mientras que el lunes no se esperan precipitaciones, a pesar de que los cielos estarán nublados. Será el martes el día que más agua se espera, pues durante toda la jornada caerán gotas sobre los coruñeses. Estas lluvias pararán el miércoles a la tarde.

En cuanto a temperaturas, el lunes es el día más cálido, con máximas de 16 y mínimas de 13 grados. El martes y el miércoles las máximas bajan un grado, llegando a los 15, y las mínimas descienden hasta los 10 y 8 grados respectivamente.