Tranvías se suma a las fiestas con un autobús 'navideño'

El nuevo 'bus navideño' de Tranvías CEDIDA

Las navidades están a la vuelta de la esquina. Pronto los Reyes Magos y Papa Noel visitarán a los niños coruñeses y aunque lo normal es que lo hagan en camello y trineo, respectivamente, tampoco desmerecería el autobús que acaba de decorar la compañía de Tranvías.

Con esta nueva rotulación, la concesionaria desea expresar su agradecimiento a los usuarios. “Es nuestra manera de dar las gracias y desear unas felices fiestas a nuestros viajeros y viajeras”, señaló Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías de La Coruña.

El vehículo, rotulado con motivos navideños y con el mensaje “En Navidad, A Coruña se mueve en bus”, es el modelo 100% eléctrico de la flota. Este autobús navideño comienza a circular hoy en la Línea 2, que conecta el Hospital Abente y Lago con el barrio de Os Castros. Está previsto que rote por otras líneas de la ciudad durante las fiestas para que toda la ciudadanía pueda disfrutarlo.