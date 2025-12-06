Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Tranvías se suma a las fiestas con un autobús 'navideño'

El vehículo eléctrico recorre ya la línea 2 pero rotará por las demás rutas en estas fechas

Abel Peña
Abel Peña
06/12/2025 11:22
El nuevo 'bus navideño' de Tranvías
El nuevo 'bus navideño' de Tranvías
CEDIDA
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Las navidades están a la vuelta de la esquina. Pronto los Reyes Magos y Papa Noel visitarán a los niños coruñeses y aunque lo normal es que lo hagan en camello y trineo, respectivamente, tampoco desmerecería el autobús que acaba de decorar la compañía de Tranvías. 

Con esta nueva rotulación, la concesionaria desea expresar su agradecimiento a los usuarios. “Es nuestra manera de dar las gracias y desear unas felices fiestas a nuestros viajeros y viajeras”, señaló Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías de La Coruña.

El vehículo, rotulado con motivos navideños y con el mensaje “En Navidad, A Coruña se mueve en bus”, es el modelo 100% eléctrico de la flota. Este autobús navideño comienza a circular hoy en la Línea 2, que conecta el Hospital Abente y Lago con el barrio de Os Castros. Está previsto que rote por otras líneas de la ciudad durante las fiestas para que toda la ciudadanía pueda disfrutarlo.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Centro Cívico de San Diego

A Coruña invierte más de 550.000 euros en renovar los centros cívicos de San Diego y O Castrillón
Redacción
Emergencias 112

Muere una mujer tras tirarse desde un décimo con sus dos hijos, que han resultado graves
EFE
Cataluña prohíbe acceder al medio natural en los 91 municipios del foco de la peste

Unos mil efectivos vigilan un radio de 20 km en Barcelona para evitar propagación de la peste porcina
EFE
Alejandro Carballo Rodríguez inspector jefe de la Policía Local de Sada

Sada nombra a Alejandro Carballo Rodríguez nuevo Inspector Jefe de la Policía Local
Redacción