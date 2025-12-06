Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 6 de diciembre?

Belén Cebey
Belén Cebey
06/12/2025 07:00
A Coruña celebra este sábado 6 de diciembre, una intensa jornada navideña en distintos puntos de la ciudad, combinando mercado, cultura, actividades infantiles y propuestas innovadoras que apuestan por el talento local.

Desde primera hora, la Plaza de María Pita volverá a convertirse en epicentro de la actividad con el Mercado de Nadal, que abrirá sus puertas de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas. Artesanía, moda, gastronomía y productos creativos serán los protagonistas de una feria que pretende dinamizar el comercio local en plena campaña festiva.

La mañana también tendrá espacio para la cultura con una visita guiada a la Casa Museo Picasso, a las 12.00 horas, donde los participantes podrán conocer de cerca la huella que el pintor dejó en la ciudad durante su etapa formativa.

Ya por la tarde, la música tomará el relevo con el concierto de la Trova Coruñesa, a partir de las 19.00 horas en el Teatro Colón, una cita pensada para amantes de la música tradicional y popular gallega.

Uno de los platos fuertes del día será la inauguración de USUAL WEEKEND, la primera edición de un evento cultural en el nuevo espacio Vavava Haus.

La propuesta, impulsada por la plataforma independiente Usual, liderada por Daniela Arias-Andreu Pérez, reunirá durante la jornada arte, moda, fotografía, audiovisual y música en directo. Participarán creadores como Iria do Castelo, el realizador Javi Ziontifik, el fotógrafo Pablo Luaces, la marca Ki-Fi (Mater Martinka y Avión), el músico Adri Mt o el artista Héctor Francesch.

El objetivo del encuentro es visibilizar el talento gallego y fomentar el intercambio entre el tejido artístico y el vecinal. Habrá actividades gratuitas y otras de pago, diseñadas para todos los públicos.

A partir de las 17.00 horas, la Plaza Emilia Pardo Bazán volverá a transformarse en un escenario de fantasía dentro de su programación especial de diciembre. Este sábado será el turno del artista Joshua Kenneth, que animará la tarde con cuentos, humor y espectáculos para familias.

Además, el municipio de Oleiros ha instalado de nuevo su tradicional pista de hielo navideña, abierta desde el 28 de noviembre hasta el 11 de enero en la pista polideportiva de la II República, Perillo.

Este sábado, como festivo, el horario será de 11.00 a 22.45 horas, con un coste de 6 euros por media hora. La atracción ampliará su horario durante las vacaciones escolares y contará con aperturas especiales en los días festivos.

El ocio infantil también tendrá una cita en el Centro Comercial Los Rosales, que organiza a las 17.30 horas un taller de renos navideños dentro de su Club Infantil, pensado para que los más pequeños desarrollen su creatividad.

