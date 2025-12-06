Una mirada coruñesa a la Constitución

El Ideal Gallego recogió en su edición del 7 de diciembre el resultado del referéndum sobre la Carta Magna Archivo El Ideal Gallego

“La Coruña refrendó con sus votos la democracia”, tituló El Ideal Gallego para resumir el final del proceso constitucional en diciembre de 1978. Algo más del 63% de los habitantes con derecho a voto en la ciudad acudieron a las urnas en el referéndum que aprobó el 6 de diciembre la Carta Magna que sustanciaba la conversión de España en una monarquía parlamentaria y sentó las bases sobre las que se transformó nuestra sociedad. El 88,54% de los votantes en A Coruña (92.422 personas) aprobaron la Constitución, el 6,43% la rechazaron y el 3,82% votaron en blanco. Hubo un 1,02% de votos nulos. La gente votó más en la ciudad que en el rural (la abstención en la provincia se elevó al 45,56% y en los municipios de menos de 20.000 habitantes fue superior al 50%), pero la tendencia fue clara: A Coruña estaba con la Constitución.

Ahora, 47 años después, cuatro partidos políticos con presencia en A Coruña hacen balance sobre sus bondades y defectos y la necesidad o no de realizar reformas en el documento, especialmente en artículos relacionados con asuntos como la vivienda o la cuestión nacional. Este periódico solicitó también la opinión de Vox, que no atendió la petición.

“Es el gran acuerdo de nuestra historia reciente, que simboliza convivencia y libertad, garantiza derechos y obligaciones para todos, blinda la separación de poderes y defiende la unidad e igualdad de todos los españoles. Su vigencia y fortaleza debe seguir marcando el rumbo de la vida democrática española durante muchos años más”, manifiesta Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular (PP), que fía cualquier reforma en la Carta Magna a que se efectúe con “el mismo consenso con el que se aprobó”.

“Como todo texto legislativo, hay que adaptarlo a los tiempos, pero teniendo claro que tanto el Preámbulo como el Título 1, Derechos Fundamentales, son intocables”, añade Lorenzo.

Francisco Jorquera, portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), destaca que la Constitución “consagrou a mudanza de réximo político no Estado español e supuxo un avance en materia de dereitos e liberdades individuais”, pero no resolvió la cuestión nacional pendiente, “ao negar o carácter plurinacional do Estado, con independencia de que formalmente se introducise unha distinción entre as nacionalidades –Galiza entre elas– e as rexións”.

El pilar de la democracia

Desde el PSOE coruñés, José Manuel Lage Tuñas alega que la Constitución es “el pilar de nuestra democracia y el marco de convivencia que hizo posible el mayor período de bienestar social y económico de la historia contemporánea de España, garantizando libertades, derechos e igualdad ante la ley”.

Con todo, el portavoz del grupo municipal del Partido Socialista considera que, tras casi medio siglo, la Carta Magna “sigue siendo válida como norma de convivencia, aunque sería razonable actualizarla para responder mejor a la sociedad de nuestro tiempo”.

Jorquera alaba que la Constitución estableciese “canles de participación popular na elección das institucións democráticas” pero critica que se impusiese la monarquía parlamentaria como forma de Estado, “asumindo o todo atado e ben atado do ditador, quen tamén deixou un poder xudicial herdeiro do franquismo, sen abrir a posibilidade de que o corpo electoral se pronunciase a favor ou en contra da recuperación da forma republicana contra a que se levantaron os fascistas en 1936”.

Para los nacionalistas, la reforma fundamental “é recoñecer que no Estado existen distintas nacións e que todas elas, a comezar por Galiza, teñen dereito a decidir o seu futuro de forma soberana”, pero ve necesario “suprimir o artigo 135, imposto pola Unión Europea e que coloca a chamada estabilidade orzamentaria como dogma a antepor a calquera tipo de necesidade social”.

Isabel Faraldo, portavoz de Podemos, también apuesta por revisar la Carta Magna en algunos artículos: “No ponemos en duda su valor en el 78, pero 47 años después la sociedad española está disposición y está en un nivel como para poder plantearse si esa Constitución actualmente, en el siglo XXI, es la herramienta más eficaz”. Faraldo cree que epígrafes como el de la corona o el de la vivienda merecen un replanteamiento: “El de la vivienda es un artículo vulnerado y machacado. No hay una vivienda digna y adecuada para todos y, además, la Constitución dice que el suelo no puede ser fruto de especulación. Nada más que decir, señoría”, espeta.

Pese a los cambios que cada partido plantea, los cuatro portavoces coinciden en el relevante papel que la Carta Magna jugó en el año 78, cuando estableció una lista de derechos fundamentales para los españoles y blindó sus libertades.