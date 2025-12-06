Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Más de 500 personas se pasan el fin de semana tirando fichas en un hotel

El Campeonato de España de Dominó por Parejas vivió una intensa primera jornada, en la que el presidente de la Diputación instó a que muchos más actos de este tipo tengan lugar en una ciudad “abierta”

Ana Herrero
06/12/2025 22:15
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, jugando al dominó en el hotel Finisterre
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, jugando al dominó en el hotel Finisterre
Germán Barreiros
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El XXXIII Campeonato de España de Dominó por Parejas, cuyo impacto estimado en la ciudad es de más de 1.000 personas durante todo el fin de semana, echó a andar en la mañana de este sábado. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, participó en el acto inaugural, con más de 500 participantes de las diferentes comunidades autónomas presentes en el hotel NH Finisterre.

Formoso le dio la bienvenida a las delegaciones y destacó la importancia que tiene para la provincia “acoger una cita deportiva que une tradición, convivencia y uno de los juegos más populares y queridos del país”. El presidente, que se animó a jugar una partida, dijo que A Coruña “es una ciudad abierta, acogedora y perfecta para gozar del deporte, gastronomía y la cultura durante este puente festivo”.

Durante su discurso, puso en valor el crecimiento que está viviendo el dominó en España, también entre las mujeres y los jóvenes, un dato que le trasladaron en la reunión a tres partes mantenida entre la Diputación de A Coruña, la Federación Española y la Federación Gallega de Dominó. “Es una muestra de que sigue muy vivo y de que es capaz de unir generaciones y territorios”, afirmó.

El presidente de la Diputación también hizo referencia a la dimensión histórica y cultural del dominó, recordando una de las anécdotas más conocidas ligadas a este juego: la partida que en 1992 enfrentó en Láncara a Manuel Fraga y Fidel Castro, durante la visita oficial del líder cubano a Galicia. Según relató, la partida “cayó del lado de Fraga”, aunque las crónicas de los medios oficiales cubanos “prefirieron no recoger ese detalle”.

El presidente aprovechó la ocasión para desear suerte a las delegaciones y, con tono distendido, advirtió de que “cuando hay gallegos jugando al dominó, no conviene confiarse demasiado”, en referencia a la amplia tradición que este juego tiene en A Coruña y en Galicia. En la organización también ha tenido un papel fundamental la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña.

Formoso expresó el compromiso de la Diputación “con eventos que contribuyen a dinamizar la ciudad, atraer visitantes y promover deportes y juegos tradicionales”.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El stand del mercado de Portobello, con la botella de Estrella Galicia

Estrella Galicia marca la hora en Notting Hill
Guillermo Parga
Alberto Núñez Feijóo en el acto institucional por el Día de la Constitución

Feijóo deja en manos de Mazón su decisión de renunciar al acta de diputado
EFE
Pedro Sánchez

Sánchez ofrece ayuda del PSOE a denunciantes de Salazar y niega que se le haya protegido
EFE
Acto del 47 aniversario de la Constitución en Subdelegacion de Gobierno

La Subdelegación del Gobierno celebra el Día de la Constitución Española
Redacción