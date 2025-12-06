Más de 500 personas se pasan el fin de semana tirando fichas en un hotel

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, jugando al dominó en el hotel Finisterre Germán Barreiros

El XXXIII Campeonato de España de Dominó por Parejas, cuyo impacto estimado en la ciudad es de más de 1.000 personas durante todo el fin de semana, echó a andar en la mañana de este sábado. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, participó en el acto inaugural, con más de 500 participantes de las diferentes comunidades autónomas presentes en el hotel NH Finisterre.

Formoso le dio la bienvenida a las delegaciones y destacó la importancia que tiene para la provincia “acoger una cita deportiva que une tradición, convivencia y uno de los juegos más populares y queridos del país”. El presidente, que se animó a jugar una partida, dijo que A Coruña “es una ciudad abierta, acogedora y perfecta para gozar del deporte, gastronomía y la cultura durante este puente festivo”.

Durante su discurso, puso en valor el crecimiento que está viviendo el dominó en España, también entre las mujeres y los jóvenes, un dato que le trasladaron en la reunión a tres partes mantenida entre la Diputación de A Coruña, la Federación Española y la Federación Gallega de Dominó. “Es una muestra de que sigue muy vivo y de que es capaz de unir generaciones y territorios”, afirmó.

El presidente de la Diputación también hizo referencia a la dimensión histórica y cultural del dominó, recordando una de las anécdotas más conocidas ligadas a este juego: la partida que en 1992 enfrentó en Láncara a Manuel Fraga y Fidel Castro, durante la visita oficial del líder cubano a Galicia. Según relató, la partida “cayó del lado de Fraga”, aunque las crónicas de los medios oficiales cubanos “prefirieron no recoger ese detalle”.

El presidente aprovechó la ocasión para desear suerte a las delegaciones y, con tono distendido, advirtió de que “cuando hay gallegos jugando al dominó, no conviene confiarse demasiado”, en referencia a la amplia tradición que este juego tiene en A Coruña y en Galicia. En la organización también ha tenido un papel fundamental la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña.

Formoso expresó el compromiso de la Diputación “con eventos que contribuyen a dinamizar la ciudad, atraer visitantes y promover deportes y juegos tradicionales”.