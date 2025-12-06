Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Más de 160 niños y niñas participarán en los encuentros lúdicos y deportivos del programa "Deporte no Centro"

Redacción
06/12/2025 11:41
Fotografía de archivo de niños disfrutando del deporte escolar
Fotografía de archivo de niños disfrutando del deporte escolar
EC
Más de 160 niñas y niños de diversos centros educativos públicos de A Coruña, con edades comprendidas entre los 3 y los 5 años, participarán entre los días 12 y 17 de este mes en los encuentros lúdicos y deportivos del programa “Deporte no Centro”, impulsado por el Ayuntamiento a través de un convenio con la Federación de ANPAS. 

Varios colegios de la ciudad ultiman estos días los preparativos para acoger cuatro jornadas de actividades en las que el alumnado no solo podrá disfrutar de juegos, sino también interactuar con compañeros y compañeras de otros centros, favoreciendo la convivencia y la socialización entre menores de diferentes entornos escolares. 

El concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, destacó el valor educativo y social de la iniciativa, subrayando que “estos encuentros se concibieron para que las nuevas generaciones socialicen entre ellas, disfruten y asimilen valores como compartir, colaborar de forma colectiva y trabajar en equipo”. 

Los encuentros lúdicos se celebrarán los días 12, 15, 16 y 17 de diciembre y tendrán lugar en los CEIP Manuel Murguía, María Barbeito, Sal Lence y San Francisco Xabier. Las actividades incluirán dinámicas de exploración y aventura, adaptadas a la edad del alumnado participante. 

Además, de manera paralela, se desarrollarán varios encuentros deportivos en diferentes espacios educativos de la ciudad. En baloncesto, las jornadas se celebrarán en el CEIP Sal Lence: el viernes 12, con la participación del propio centro y del CEIP Zalaeta, y el miércoles 17, con Sal Lence y el CEIP Víctor López Seoane. 

El sábado 13 tendrá lugar en el Fórum Metropolitano un encuentro de ajedrez que contará con los CEIP Concepción Arenal, Juan Fernández Latorre, María Barbeito, Torre de Hércules y Zalaeta. Por su parte, el atletismo será protagonista el jueves 18 en el CEIP Juan Fernández Latorre, con la participación del alumnado de este centro y del CEIP Víctor López Seoane.

