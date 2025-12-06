Lavado de cara para el faro de Vilán, el primero de España que funcionó con electricidad

Faro de cabo Vilán Autoridad Portuaria de A Coruña

El faro de cabo Vilán, ubicado en Camariñas, es una infraestructura emblemática, tanto por su ubicación como por su historia, al tratarse del primero de España en ser iluminado mediante energía eléctrica. Ahora, la Autoridad Portuaria de A Coruña, responsable de esta señal marítima, realizará una importante reforma para, precisamente, modernizar el sistema de alimentación de energía y rehabilitar zonas que se encuentran deterioradas.

La electricidad llega a la instalación desde un centro de transformación de la compañía distribuidora situado en los alrededores, con un nivel de tensión “no normalizado y en desuso”, según un informe del organismo portuario. Además, la compañía energética avisó a la entidad que preside Martín Fernández Prado de la necesidad de “normalizar” la instalación, “marcando como fecha tope el fin de 2025”. Esta actuación implica una reforma completa de la instalación eléctrica del faro.

Trece faros que visitar en el litoral de A Coruña y A Costa da Morte Más información

La actuación diseñada por el organismo estatal también incluirá otras obras, como la rehabilitación de la galería que une el edificio de servicio con la torre, debido a que presenta un “alto grado de deterioro”, según admite el Puerto. Se restaurará, tanto por el interior como por el exterior, antes de la colocación de los nuevos tendidos de cables.

En la cúpula de la torre se pintarán los perfiles de acero de la cúpula, tanto en su parte interior como exterior.

Adaptación

El Puerto coruñés confirma que los trabajos saldrán a concurso público en “breve”. De hecho, el trámite para contratar la ejecución de la obra comenzó hace unas semanas, pero quedó paralizado por unos errores en el presupuesto. Por el momento, no ha trascendido el coste que tendrá la ejecución de estos trabajos.

Para acometer esta actuación, la Autoridad Portuaria contrató la redacción de un proyecto de reforma de la instalación eléctrica, la adaptación del espacio interior para habilitar una nueva sala técnica para uso exclusivo de los sistemas asociados a las ayudas a la navegación y la integración en el sistema de telecontrol del organismo portuario.

A lo largo de su existencia, el faro de cabo Vilán se ha sometido a numerosas actuaciones, con las que se adaptaron sus edificaciones e instalaciones a nuevos usos y se incorporaron tecnologías asociadas a las ayudas a la navegación marítima, como una sirena de niebla, el radio faro o el Sistema de Identificación Automática. A su vez, las edificaciones han tenido nuevos usos: salas técnicas, viviendas de fareros y salas de exposición.

En la actualidad, el recinto que alberga esta señal marítima se encuentra deshabitado y dispone de una zona formada por una cafetería y un espacio de exposición. Según recoge la documentación del proyecto, la Autoridad Portuaria elabora varios estudios y análisis para reaprovechar los espacios no técnicos para nuevos usos, según indica este informe.