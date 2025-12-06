Las farmacias de A Coruña sienten ya la demanda de antigripales mientras la Xunta advierte que la epidemia irá a más

Colas en las farmacias Quintana

No son pocos los que han tenido que dejar a un lado sus planes para el puente y sustituirlos por un par de días de cama y sopa de pollo. La gripe está impactando con fuerza y las farmacias coruñesas comienzan a notar como sube la demanda de antigripales. Casi todos los establecimientos consultados han detectado un aumento de clientes en busca de remedios para sobrellevar el virus.

“La cola me sale por la puerta”, comentaban desde la farmacia Castro, en la avenida de Fernández Latorre. “Yo me acabo de incorporar, pero lo que más están pidiendo son antigripales”, añadían desde Farmacia Obelisco. Sus colegas de Reviejo también afirman percibir un “pico bastante alto”. Afortunadamente, no hay peligro de que se acaben las existencias de estos medicamentos.

Otras fuentes farmacéuticas apuntan a que este año también hay más casos que derivan en bronquitis, lo que obliga a recetar antibióticos, y aseguran que ya se percibieron los primeros casos en noviembre. En todo caso, los síntomas más comunes incluyen la tos y la mucosidad. Vale la pena recordar que este año los coruñeses se enfrentan a la variante K de la gripe A, una cepa no demasiado habitual, de ahí que muchos no estén inmunizados.

No es que esta situación haya cogido por sorpresa a las autoridades: sabían que la temporada iba a ser fuerte porque lo ha sido en Australia, un país que se toma como referencia. El adelanto de la temporada activó pronto todos los mecanismos de vigilancia en el Chuac.

Ya desde septiembre se empezaban a ver casos en el hospital, y el número de hospitalizados por infección respiratoria a finales de noviembre era de 70, y uno de ellos hubo de ser ingresado en la UCI. De momento, la tasa de consultas se ha reducido en el área sanitaria herculina, al igual que la tasa de ingresos, que ha descendido un 26,7%.

De bajo a medio

Pero la amenaza persiste, de ahí que la Consellería de Sanidade haya insistido mucho este año en la vacunación, no solo de los grupos de riesgo, como los niños pequeños o los mayores, sino de la población general. Y todavía queda lo peor de la pandemia por llegar.

El conselleiro del área, Antonio Gómez Caamaño, durante una visita al Hospital Materno este jueves, había explicado que la inmunización es “moi importante en este momento” debido a que la ola de gripe se encuentra todavía “nun nivel baixo, pero a próxima semana pasará a nivel medio”.

Además hay que tener en cuenta que la huelga médica convocada a partir del martes “paralizará durante catro días en muchos sitios a atención primaria e hospitalaria”. Los médicos exigen su estatuto, diferenciado del resto de los empleados de Sanidad, y el Gobierno central se niega. Por eso Caamaño teme un “círculo perverso: moita presión nas Urxencias e pouca saída de pacientes de hospitais”.

El conselleiro ha hecho un “llamamiento masivo” para la vacunación, en especial en niños y niñas de entre 6 meses y 11 años. El director de Enfermería del área, Enrique González, recordó que el área coruñesa tiene el mejor índice de cobertura de toda Galicia, con casi el 100% tanto en el covid como en la gripe. En la de 6 a 11, años, el del 56%, y la de mayores de 65 años, por encima del 70%, y los profesionales sanitarios, por encima del 78%.