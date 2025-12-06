Mi cuenta

A Coruña

Las casetas de María Pita ya ‘lucen’ un aspecto mucho más navideño

La empresa promotora ha realizado variaciones tras la avalancha de críticas, entre ellas las de la alcaldesa

Lara Fernández
Lara Fernández
06/12/2025 23:01
Uno de los puestos del mercadillo de María Pita, fotografiado por una visitante en la plaza
Uno de los puestos del mercadillo de María Pita, fotografiado por una visitante en la plaza
Germán Barreiros
A ritmo de villancicos, el mercado navideño de María Pita amaneció este sábado con un despliegue de decorado para instalar los arreglos que le faltaban al espacio. Puestos de turrones y motivos navideños, un arco central, redistribución de las casetas y decenas de guirnaldas. Ahora sí, el mercadillo ya ‘luce’ como estaba planteado en su proyecto inicial.

Poco más de 24 horas después de que la alcaldesa, Inés Rey, expresase públicamente su indignación sobre el tema, en el mercado navideño se tomaron cartas en el asunto. Los visitantes, de esta forma, se encontraron una atracción diferente a la que se había hecho ‘viral’ en redes sociales. “El enfado de la gente, con todo derecho, no llega ni al 10% del que tengo yo”, señaló la regidora este viernes.

La realidad es que el Ayuntamiento cedió el espacio a una empresa promotora del evento navideño. Fue el 19 de octubre cuando Nc7events publicó en sus redes sociales “un trocito de nuestro proyecto para la plaza de María Pita para estas navidades”. En el texto que acompañaba el vídeo, se resaltaban “los muchos meses de trabajo, creando desde cero una nueva era de mercados especiales para que las navidades de A Coruña se conviertan en vuestro plan favorito en estas fiestas”.

La alcaldesa comentó este viernes que, después de licitar el mercado con los pliegos que incluían la instalación de 42 casetas destinadas a la venta de productos navideños, el resultado que se encontró es que “no se cumplieron esas características”. Es por ello que se llevaron a cabo varias reuniones con el adjudicatario con el fin de lograr una solución. Y fue ayer cuando parece que se pudo reconducir la situación. Así, el mercado navideño ya tiene el arco central proyectado por la empresa, situado en la plaza donde están ubicados los puestos de restauración de churros, crepes, vino caliente, gofres y otros puestos de comida.

También hay nuevos puestos, y ahora sí, centrados en productos típicos de las fiestas, como turrones o decoración. Inés Rey también manifestó el viernes su enfado por la presencia de casetas “que no tocan” en un mercado de Navidad: “Yo llego un día y me encuentro con un puesto en el que se venden potas”, dijo con indignación. María Pita, ahora, ya se viste de Navidad.

