La Subdelegación del Gobierno celebra el Día de la Constitución Española

Acto del 47 aniversario de la Constitución en Subdelegacion de Gobierno Quintana

La Subdelegación del Gobierno en A Coruña celebró este sábado el acto institucional del Día de la Constitución, enmarcado este año en las conmemoraciones de los 50 años de democracia en España. La cita, presidida por el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, estuvo marcada por el simbolismo, la participación ciudadana y la reivindicación de los valores democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales.

En su intervención, Abalde subrayó que la conmemoración del 47 aniversario de la Constitución “no debe limitarse a mirar atrás”, sino que debe servir como ejercicio colectivo de reflexión sobre los logros alcanzados y los retos por enfrentar. “A democracia non pode darse por suposta: hai que defendela, alimentala e renovala cada día”, señaló, defendiendo la vigencia del texto de 1978 como “columna vertebral da nosa convivencia” y motor del progreso social, económico y cultural del país

En sintonía con esa dimensión participativa, la Subdelegación presentó la “Árbore da Democracia”, una instalación artística colectiva construída a partir de los artículos constitucionales seleccionados por las personas asistentes. Cada participante eligió un artículo relevante y lo colgó en una estructura simbólica, dando forma a una obra conjunta que representa el cuidado compartido del marco democrático. “A democracia non é algo estático nin herdado, senón un marco vivo que temos a responsabilidade de alimentar e defender cada día”, afirmó Abalde.

El subdelegado destacó, además, los avances producidos en España en materia de libertades, bienestar social, pluralismo lingüístico y participación, con especial atención a la ampliación de los derechos de las mujeres y colectivos vulnerables. Advirtió, no obstante, que la igualdad “non é un logro concluído, senón unha conquista diaria”, y apeló a mantener un compromiso firme en la protección de los derechos y garantías recogidos por la Constitución.

El acto contó también con la intervención de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien reivindicó la Constitución como un pacto de convivencia que permitió consolidar “máis de corenta anos de liberdade, progreso e paz democrática”. Rey destacó las políticas municipales en materia de vivienda pública, alquiler accesible y rehabilitación, y reclamó una colaboración “coordinada e firme” entre administraciones para garantizar el acceso a un derecho constitucional básico y frenar prácticas especulativas.

La profesora y ensayista Aurora Marco, de la Universidade de Santiago de Compostela, realizó una intervención centrada en la evolución de los derechos de las mujeres en España, desde la II República hasta la actualidad. Marco subrayó el papel de las luchas sociales en la conquista de libertades, y contrapuso los avances democráticos con las restricciones impuestas durante el franquismo.

La conmemoración se inscribe en los actos del programa “50 años de España en Libertad”, impulsado por la Delegación del Gobierno en Galicia y el Comisionado específico para esta efeméride. El subdelegado apeló al compromiso colectivo para fortalecer el sistema democrático: “Os dereitos que non se defenden, son dereitos que se perden”.

Representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, organizaciones sindicales, instituciones culturales y organismos públicos participaron en la jornada, que concluyó con un reconocimiento a quienes trabajan en defensa de la convivencia democrática.