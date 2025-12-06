La familia y los amigos de Tinho: del shock por la nominación a la esperanza por hacerlo finalista de Operación Triunfo

Ainhoa y Diego Carlota Blanco

Cuando a eso de las once de la noche del lunes 1 de diciembre los integrantes del jurado de Operación Triunfo empezaron a dar las notas finales que marcaban a los primeros finalistas del programa, un pequeño terremoto se sintió en varios hogares coruñeses. Era donde estaban familiares y amigos del coruñés Tinho, Martín para ellos, que no podían creer que el joven cantante herculino estuviese entre los peor puntuados y se quedase nominado a las puertas de la final.

"Fueron horas de shock", resume Ainhoa, la novia de Tinho, que vio el programa acompañada por varios amigos del joven en casa. Ahora ya están más tranquilos, "aunque con un poco de tensión, porque justo una nominación antes de la final, es un poco bajón". De la misma opinión es Diego, amigo de Tinho y compañero suyo en el grupo de música AWY: "Nadie lo esperaba por cómo fue durante todo el programa". "Estábamos flipando, la valoración era que todo bien y de repente llegaba la puntuación, costó asumirlo", comenta Ainhoa.

Sobre ello, Diego, que tiene más experiencia en el mundo de la música gracias a su carrera con AWY -el grupo con el que, junto a Martín, ganó el programa Factor X-, pone sobre la mesa que al final pudiesen pesar en la decisión circunstancias externas al concurso, como el posible interés de las discográficas por unos artistas por encima de otros. Con todo, Diego considera que una vez pensado en frío al final "no es más que una puntuación que a la larga no va a ser importante. Aunque tanto a nosotros como a él nos costase gestionarlo, cuando esté fuera seguro que será una anécdota".

Y es que, de hecho, el coruñés ni siquiera se había planteado llegar tan lejos en Operación Triunfo. "El último día que nos vimos antes de que se fuese le dije que iba a llegar a la final y él me dijo que ni de coña. No tenía para nada las expectativas tan altas", recuerda.

Aún así, el momento de las puntuaciones de los jurados fue doloroso para el propio Tinho -que incluso rompió a llorar al día siguiente y mostró su tristeza por estar mostrando cansancio- y también para su familia y amigos, que pronto se lanzaron a una campaña para conseguir todos los votos posibles para salvarlo. "Ya casi ni hace falta pedir el voto. Mucha gente me ha escrito para decir que estaba votando, sin tener que pedir nada", asegura Ainhoa, que espera que Tinho consiga la ansiada salvación el próximo lunes, 8 de diciembre. "Yo soy muy de presentimientos y creo que se va a salvar", reitera Diego.

Ambos verán juntos la gala porque, como dice él, son "muy parecidos, nerviosos e intensos" y eso les ayuda a la hora de digerir lo que ocurre en pantalla. Aunque, cierto es, la última vez que vieron juntos la gala fue cuando Tinho se salvó de la nominación in extremis gracias al voto doble de Claudia Arenas como favorita del público. "Fue un horror. Le dije, Ainhoa, no vuelvo", comenta Diego entre risas.

Pero allí estarán ambos el lunes, con más amigos de Tinho, unidos igual que en el video de apoyo que enviaron al joven a través del programa, en el que aparecen también sus padres y una invitada especial: la Torre de Hércules.

"Se moría de ganas de tocar en A Coruña", afirma Ainhoa al preguntarle sobre el anuncio del concierto de la gira de OT en el Coliseum. "Lo lleva diciendo desde antes incluso de plantearse entrar en el programa porque es un escenario que ha disfrutado como público", señala la joven. Una opinión que refrenda Diego: "Todos los de A Coruña hemos venido a ver un montón de gente al Coliseum. Te dicen hace medio año que iba a estar ahí y no te lo crees, para mí también va a ser muy especial".

Porque, aunque parezca que no, la vida después de los reality musicales como OT sigue. Tinho saldrá de la Academia, como tarde, en unos diez días y desde ahí tendrá que seguir apostando por su carrera. Ainhoa anhela también ese reencuentro, aunque cree que será raro. "Ya en las firmas -en las que pudieron pasar unos minutos con el joven- fue súper raro. Él estaba en shock, nosotros lo vemos a él, pero él a nosotros no y fue extraño", reconoce también Diego. "A mí me impactó mucho porque cuando lo abracé, cerré los ojos, pero no olía a él, olía a Academia, no sé...", cuenta divertida Ainhoa.

Porque el programa no solo se le está haciendo largo a Tinho, que ha reconocido cierto cansancio mental y también vocal, sino también a su familia y a sus amigos. "Parece que pasaron mil años", afirma Ainhoa, que intenta ir hablando con otros compañeros del joven cantante que salen del programa para ver cómo van gestionándolo.

Una vez salga, los compromisos con OT de Tinho marcarán también cómo se sigue desarrollando su carrera, pero lo que es cierto, como reconoce Diego, es que su paso por Operación Triunfo también ha servido para que el proyecto de AWY gane visibilidad. "Ahora teniendo el factor de OT contará con muchísimas oportunidades. Por pedir que no sea", comenta Ainhoa sobre la posibilidad de que Tinho cumpla su sueño también de tocar en las fiestas de María Pita, como dejó claro durante su estancia en la Academia, en la que hizo un llamamiento directo a la alcaldesa, Inés Rey, para poder estar en el programa municipal.

Pero, por ahora, Ainhoa y Diego van paso a paso, y eso lleva directamente al próximo lunes y a una canción, 'Palabra prohibida' de Samurai. "Yo sabía que quería cantarla, no me sorprendió. Así también puede guardar algo de voz por si se queda para la final", reflexiona la novia de Tinho. "Esta canción a Martín le encanta, somos súper fans de Samurai y él ya la cantaba antes. Juega a su favor porque al estar reventado de carga vocal también le ayuda a no forzar y saca esa parte interpretativa más delicada que no se ha visto tanto en OT. No todo son notas altas", explica Diego sobre una trayectoria en la que el cantante coruñés ha dejado actuaciones icónicas como el 'I wanna be your slave' de Manneskin que se marcó junto a su compañero Guillo Rist, el 'Tinhazo' con 'Beautiful Things' de Benson Boone o la versión de las 'Tempestades de Sal' que hizo de la coruñesa Sés.

El lunes Tinho volverá a subirse al escenario de Operación Triunfo para ganarse -frente a Guillo Rist- un lugar en una final en la que ya están sus compañeros Olivia, Claudia Arenas, Guillermo Toledano y Cristina. Porque el lugar en el corazón del público ya se lo ha ido ganando en las últimas semanas gracias a su "autenticidad y espontaneidad" -en palabras de su novia, Ainhoa- y con una voz que es capaz de llegar a las notas más inverosímiles y emocionar a través de los sonidos más pequeños.