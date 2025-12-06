Estrella Galicia marca la hora en Notting Hill

El stand del mercado de Portobello, con la botella de Estrella Galicia

Repensemos por un momento una de las historias de amor más famosas del cine británico. Imaginemos a Hugh Grant, Julia Roberts, la famosa librería y el mercado de Portobello Road. Todo en Notting Hill es pura cultura popular. Pongámosle un toque coruñés y pensemos una 'escena eliminada' en un pub típico británico, donde los protagonistas brindan con una Estrella Galicia. Seguramente en 1999 pudiera parecer descabellado, pero a tenor de lo que se mueve en la vida real, en pleno 2025 en uno de los barrios más visitados de Londres, hoy en día no lo sería tanto.

Y es que entre las innumerables curiosidades, artículos de dudosa utilidad y piezas de colección que ofrece cada fin de semana el mercado de antigüedades de Portobello se ha colado el que posiblemente sea el envase comercial más famoso de A Coruña: la botella de Estrella Galicia. El botellín de los Hijos de Rivera ha sido utilizado como base por un artesano londinense, que lo ha convertido en un reloj de mesa. No se trata de la única pieza, pues la firma herculina se codea en el expositor con algunas de las marcas más reconocibles del mundo. El precio de venta es el mismo para todas las opciones: 20 libras (unos 23 euros).

Lo cierto es que Estrella Galicia hace tiempo que goza de un creciente carisma y una presencia cada vez más notable en el Reino Unido, uno de los mercados cerveceros por excelencia. Allí se vende como lager premium de importación y es cada vez más demandada en los templos especializados. Va de la mano, por ejemplo, de la moda de los pimientos de Padrón como un fijo en la carta de todos los pubs y el snack para compartir que arrasa en la capital británica.