El atasco que viene: confluye el tráfico de Matogrande, Xuxán y Monte Mero

Policía Local en Matogrande Carlota Blanco

El mes pasado, las obras de ampliación de la avenida de Alfonso Molina obligaron a cortar un ramal de la avenida de San Cristóbal. El resultado fue que se saturó la rotonda de Matogrande, generando un problema de tráfico que afectó a varios barrios. Tres días después, se volvió a la normalidad, pero los vecinos de Xuxán temen que estos atascos puedan convertirse en la tónica habitual en el futuro, cuando tanto su barrio como el de Monte Mero se hayan desarrollado por completo. Entonces, miles de coches tratarán de ganar el centro desembocando en esa rotonda.

Por eso la asociación de vecinos de antiguo Parque Ofimático ha presentado unas alegaciones a la modificación parcial del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que afecta a su barrio. María Sierra, la presidenta de la entidad, afirma que están de acuerdo con el cambio, que permitirá que se construya una vivienda muy necesaria en la ciudad, pero al mismo tiempo, considera que el Ayuntamiento no está teniendo en cuenta la demanda de movilidad que generará el crecimiento de esta nueva parte de la ciudad.

Por eso sus alegaciones se centran en este capítulo. “Ya hay 500 familias viviendo en Xuxán, y vendrán muchas más. Y lo de Monte Mero está yendo más deprisa de lo que parece”; apunta Sierra. En efecto, hay que tener en cuenta que Monte Mero es un Plan de Interés Autonómico (PIA), un procedimiento que permite acelerar los farragosos trámites que son imprescindibles para desarrollar un polígono, y que normalmente pueden tardar veinte años o más.

El más reciente barrio de la ciudad solo está a un cuarto de su capacidad pero ya sufre congestiones

Los vecinos consideran que será necesario contar con una salida nueva a Alfonso Molina, por ser una vía de alta capacidad. También consideran que es imprescindible mejorar la unión de Xuxán con Matogrande, separados por las vías del tren. Recientemente, con la urbanización de Matogrande, se han mejorado la conexión con un acceso en ‘Y’ pero los vecinos critican que es demasiado estrecha y se convierte en un cuello de botella.

Es en parte por esta conexión por la que los atascos en Xuxán se han vuelto frecuentes en hora punta, lo que no deja de ser alarmante teniendo en cuenta que el barrio se halla todavía aúna cuarta parte de su capacidad residencial. Por eso, aunque se trata de la obra sea reciente (se habilitó en mayo de 2024), la asociación que capitanea Sierra considera demostrado que es insuficiente para unir a ambos barrios y consideran que hay que soterrar las vías del tren.

No es el único problema de movilidad que padece Xuxán. La asociación recuerda que, a día de hoy, solo cuenta en el barrio con una sola parada de autobús dentro del barrio, que se quedará fuera de este cuando se amplíe Alfonso Molina, que el esto de las paradas de bus están en Monelos, Eirís o Matogrande. A nivel peatonal, cuentan con una pasarela que salva Alfonso Molina, como señala en el PGOM, pero esta se va a derribar, precisamente por las obras de ampliación, aumentando esa sensación de aislamiento. Pero lo que realmente le preocupa a los vecinos es que en el plan parcial se suprimen dos de las vías de entrada y salida de la ciudad. Una de ellas es la que iba a conectar Xuxán con la calle Lamelas, al otro lado de Alfonso Molina, en dirección al campus de Elviña.

La otra, que, de hecho, está en obras, es la permitiría el acceso director a la rotonda de García Sabell, frente al Edificio Proa. Sin embargo, se suprime en los planos. Por el contrario, Monte Mero y sus 4.000 viviendas estarán conectadas a través de una rotonda con Xuxán. Se trata del llamado Vial 19, una corta vía de apenas unos metros que se va a convertir en un cordón umbilical para la nueva zona en expansión de la ciudad.

Opciones

Pero, por otro lado, expertos en tráfico consultados desechan las inquietudes de los vecinos y piden que cuando se pongan al volante “agudicen el ingenio”. Eso significa evitar las vías principales, y por tanto las más saturadas, en favor de otras que sobre el mapa no ofrecen una ruta tan directa hacia la ciudad, pero que nunca están congestionadas.

Salidas principales de Xuxán El Ideal Gallego

“Pueden salir por la rotonda de Monelos a Camilo José Cela o por santa Teresa de Jornet”, comentan estas fuentes. En cuanto a dirigirse hacia el centro, consideran un error bajar por Camilo José Cela para tomar Alfonso Molina. Mejor optar por la avenida de Monelos. “Hay otras posibilidades. Y se quieres salir de la ciudad, mejor coger la avenida de Montserrat”, sugieren. “No compensa escoger salidas que están reguladas con un ceda el paso”, advierten estos expertos, que consideran que los vecinos de Xuxán se inquietan demasiado.

La conectividad como derecho

Por su parte, el urbanista Ricardo Beltrán, se muestra comprensivo y señala que la conectividad es un problema habitual en los polígonos residenciales, a diferencia de los ensanches. “Si uno se fija en los polígonos de A Coruña desde los 60 y 70: Las Flores, Adormideras, Los Rosales... Se adaptan muy mal a la trama urbana, son claustrales, mientras que los ensanches permiten continuidad”.

“La modificación me parece interesante, en el sentido de que los suelos propiedad de las administraciones se dedican a vivienda protegida. Me parece fenomenal”, puntualizó. Sin embargo, junto con el derecho a la vivienda hay que conjugar el de la accesibilidad. “Sobre todo en los polígonos debe ser fundamental, por eso entiendo que no debe ser conflictivo”, apunta. “Entiendo que la modificación no debería limitar la accesibilidad del polígono”.

A largo plazo, el Ayuntamiento instalará más paradas de bus, una vez se licite la nueva concesión de transporte público, y hay que tener en cuenta que la propia ampliación de Alfonso Molina incluye un carril bici. Pero la mayor parte de los vecinos, probablemente, se desplazará en vehículo privado. Beltrán considera que será necesario un estudio más profundo de la Intensidad Media Diaria (IMD), pero reconoce que la salida del campus de Elviña está mal diseñada. “La rotonda de García Sabell está mal diseñada y tuvieron que rediseñar la salida a Carrefour porque se montaban unos atascos terribles”, recuerda el urbanista, que entiende que reclamen la accesibilidad.

“La vía 19 se conecta directamente con una rotonda de Xuxán, y es la colectora de Monte Mero. El problema de los polígonos es siempre perimetral, como no están metidos en la trama, deberían tener más conexiones”, aclara.

Beltrán considera que se podría estudiar incorporar nuevas conexiones a Alfonso Molina aprovechando que se va a aumentar el número de carriles. Los barrios residenciales, por definición, tienen que ser tranquilos, y Monte Mero está pensado para que lo sean: “Lo que tienes que hacer es concretar los polígonos con infraestructuras periféricas, como la avenida de Monelos. No parece buena idea saturar las vías de un polígono. La tendencia es al revés, llevarlo a barrios periféricos”.

En el caso de Monte Mero, una de estas vías sería la de Monelos, que en muchos puntos parece una simple carretera con el firme bacheado. “Igual habría que prepararla”, apunta.