A Coruña invierte más de 550.000 euros en renovar los centros cívicos de San Diego y O Castrillón

El Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en marcha las obras de mejora en los centros cívicos de San Diego y O Castrillón, actuaciones incluidas en la primera fase del Plan de Renovación de los Centros Cívicos Municipales, impulsado por el gobierno de Inés Rey con el objetivo de modernizar esta red de equipamientos de proximidad. El plan contempla una inversión global de 3 millones de euros y prevé intervenciones en cinco centros en esta primera etapa.

En el caso de San Diego, la obra comienza tras confirmarse, en la firma del acta de replanteo del 3 de diciembre, que no existen impedimentos para su ejecución. Los trabajos abarcarán la reparación y limpieza de las fachadas, la instalación de sistemas de protección frente a aves, la sustitución de vidrios deteriorados, el sellado y mantenimiento del muro cortina, así como mejoras en la cubierta, incluyendo la limpieza y reparación de canalones, bajantes y faldones. También se acometerán pinturas interiores, renovación de acabados y actuaciones en los muros de hormigón del sótano. La inversión prevista asciende a 208.104,25 €.

Por su parte, las obras en el Centro Cívico de O Castrillón y Biblioteca Municipal comenzarán el 10 de diciembre. Esta intervención permitirá abordar reparaciones estructurales y de mantenimiento acumulado, con actuaciones como la limpieza y desinfección de cubiertas, el desatasco de pluviales, la reposición de la línea de vida y mejoras en carpinterías, pavimentos y acristalamientos. Entre los avances más relevantes destaca la instalación de un nuevo sistema de climatización y ventilación con recuperación de calor en la sala infantil, que garantizará un entorno más seguro y confortable para su uso diario. La inversión total asciende a 346.995,29 €.

Estas dos obras forman parte del paquete inicial del Plan de Renovación, que también incluye actuaciones en Labañou, Os Rosales y la escalinata de Santa Lucía, con el propósito de actualizar infraestructuras con décadas de uso y adaptarlas a las necesidades actuales de la ciudadanía. El objetivo, subrayó la alcaldesa, es “dar un nuevo impulso a los centros cívicos, espacios fundamentales de convivencia y participación en los barrios de A Coruña”.

Con el inicio de estos trabajos, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la mejora continua de los centros cívicos, garantizando espacios más accesibles, eficientes y confortables para la vecindad, que permitan el desarrollo de actividades sociales, culturales y comunitarias en condiciones óptimas.