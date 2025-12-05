Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Trasladan a planta al joven que se cayó desde la fuente de Azcárraga

Llevaba en la UCI desde el domingo por un fuerte traumatismo craneoencefálico

Abel Peña
Abel Peña
05/12/2025 12:51
Fuente de la plaza de Azcárraga
Fuente de la plaza de Azcárraga
Javier Albores
En su último parte médico, fuentes del Chuac anunciaron que el joven carballés de 25 años que se cayó el fin de semana pasado desde lo alto la fuente de la plaza de Azcárraga evoluciona favorablemente. De hecho, ya ha sido trasladado a planta

El joven ha permanecido varios días en la UCI bajo observación en estado grave después de que sufriera un fuerte traumatismo en la cabeza y se rompiera el pie. El accidente había tenido lugar del sábado al domingo cuando la víctima, que se encontraba en compañía de varios amigos, decidió escalar la fuente hasta situarse junto a su escultura, a tres metros del suelo. 

Al colgarse de la estatua, de 150 años, esta se soltó de su base, y ambos se precipitaron contra el enlosado. El joven se golpeó el pie, que tuvo que ser reconstruido, y la cabeza, por la que sangró abundantemente antes de que acudieran los servicios de emergencia. 

