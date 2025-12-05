Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Todos al tren: los puertos de A Coruña y Ferrol ultiman las obras de sus accesos ferroviarios con la vista puesta en 2026 y 2027

La obra de Caneliñas estará lista unos meses antes que la de Langosteira, pero esta última contará con la ventaja de estar conectada directamente al Eje Atlántico

Iván Aguiar
Iván Aguiar
05/12/2025 05:00
Operarios trabajan en la obra de la red ferroviaria interior del Puerto Exterior de Langosteira
Operarios trabajan en la obra de la red ferroviaria interior del Puerto Exterior de Langosteira
Germán Barreiros
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

De forma paralela y casual, las autoridades portuarias de A Coruña y Ferrol están inmersas en una peculiar carrera. Ambas trabajan intensamente en la construcción de los accesos ferroviarios para sus respectivos puertos exteriores.

Langosteira registró un importante avance hace pocas semanas, con el inicio de la instalación de los raíles por donde circularán los trenes de mercancías en el futuro, lo que permite vislumbrar cómo será esta infraestructura.

Escombros de los tres tanques de crudo de Repsol en el muelle petrolero de A Coruña

Os Castros recupera sus vistas tras el derribo de los tanques de crudo de Repsol

Más información

Previamente, hace dos meses también vivió un importante hito: acabó la excavación de todos los túneles de la conexión con la red general.

La previsión que maneja el Puerto de A Coruña es que el acceso ferroviario esté construido el próximo año. El presidente de este organismo, Martín Fernández Prado, explicó, durante el Foro de Clientes celebrado el pasado mes de noviembre, que los plazos “se están cumpliendo”, con la previsión de que las obras concluyan a lo largo del verano de 2026 y con el objetivo de que esta conexión entre en servicio de forma regular a principios de 2027, momento en el que las empresas podrían empezar a utilizarla para transportar sus materias primas.

Ferrol, antes

En cuanto a puesta en funcionamiento, el Puerto coruñés va un paso por detrás de su competidor en esta particular carrera. El presidente de la Autoridad Portuaria de San Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, explicó la pasada semana, en una jornada para abordar el futuro de la infraestructura ferrolana, que el acceso ferroviario de Caneliñas estará “en funcionamiento” en el “segundo semestre de 2026”.

En este caso, la obra está más avanzada que en Langosteira. El propio mandatario lo detalló en su intervención: ya está ejecutada la playa de vías en el recinto portuario (de hecho, ya presenta el aspecto de cualquier vía de tren), el túnel ya está excavado y el viaducto sobre la ría ya está en su fase final. “La infraestructura ya es viable”, aseguró Barea.

Vías de tren en el Puerto Exterior de Ferrol
Vías de tren en el Puerto Exterior de Ferrol
El Ideal Gallego

El presidente también explicó que la Autoridad Portuaria ha tenido que asumir buena parte del coste de la obra. En concreto, cerca de 70 de los 120 millones de euros de inversión. Sobre esto, Barea denunció que es un “agravio comparativo” que esta entidad tenga que asumir buena parte del coste con fondos propios y en otros casos no ocurra así. “Reivindicamos el mismo trato”, afirmó.

El director general de ITG, Carlos Calvo, posa en las oficinas del centro tecnológico en los Cantones

El centro tecnológico de A Coruña que ayuda a las empresas a utilizar drones y energía

Más información

En el caso de la obra coruñesa, con un coste cercano a los 160 millones de euros, el proyecto se financia en su totalidad con cargo al Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU), con fondos que han sido asignados a la Autoridad Portuaria de A Coruña. Cabe recordar que, en este caso, esta entidad presenta una elevada deuda derivada de la construcción de la dársena de Langosteira, con lo que difícilmente podía asumir la elevada inversión necesaria para la infraestructura.

Ventaja coruñesa

Si bien Caneliñas está previsto que disponga del acceso ferroviario antes que Langosteira, tiene un importante problema que afrontar y que limita la operatividad de esta infraestructura: la línea de tren entre Ferrol y

A Coruña, construida a principios del siglo XX y para la que no hay, al menos por el momento, ningún proyecto previsto para su renovación.

No podrán circular trenes de mercancías largos con el trazado actual, con elevados radios de curva, especialmente en el tramo entre la urbe ferrolana y Betanzos. Además, se suma la dificultad de que hay una vía única y que no existen apartaderos. Como reconocía el propio Francisco Barea hace un año, es un hándicap importante. “Vamos a estar muy limitados”, advirtió. La dársena herculina estará conectada directamente con el moderno Eje Atlántico.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró esta semana que en actualidad se está redactando “un estudio de posibles mejoras”.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Pruebas de iluminación hace 25 años en el Millennium

Hace 25 años | Pruebas en la iluminación del obelisco Millennium
Eugenio Cobas
Los mariscadores volverán a ser una imagen habitual en la ría

Los mariscadores de a pie salvan la campaña de Navidad en O Burgo
Abel Peña
Instante del evento de despedida, hoy en Hi

‘Érase una red’ cierra un año de debates impulsados por Human Intelligence Hub
Julia Nóvoa
Un niño recibe una vacuna contra la gripe en La Rioja

La gripe crece un 42% en una semana por el avance de los casos en niños
Agencias