Todos al tren: los puertos de A Coruña y Ferrol ultiman las obras de sus accesos ferroviarios con la vista puesta en 2026 y 2027

Operarios trabajan en la obra de la red ferroviaria interior del Puerto Exterior de Langosteira Germán Barreiros

De forma paralela y casual, las autoridades portuarias de A Coruña y Ferrol están inmersas en una peculiar carrera. Ambas trabajan intensamente en la construcción de los accesos ferroviarios para sus respectivos puertos exteriores.

Langosteira registró un importante avance hace pocas semanas, con el inicio de la instalación de los raíles por donde circularán los trenes de mercancías en el futuro, lo que permite vislumbrar cómo será esta infraestructura.

Os Castros recupera sus vistas tras el derribo de los tanques de crudo de Repsol Más información

Previamente, hace dos meses también vivió un importante hito: acabó la excavación de todos los túneles de la conexión con la red general.

La previsión que maneja el Puerto de A Coruña es que el acceso ferroviario esté construido el próximo año. El presidente de este organismo, Martín Fernández Prado, explicó, durante el Foro de Clientes celebrado el pasado mes de noviembre, que los plazos “se están cumpliendo”, con la previsión de que las obras concluyan a lo largo del verano de 2026 y con el objetivo de que esta conexión entre en servicio de forma regular a principios de 2027, momento en el que las empresas podrían empezar a utilizarla para transportar sus materias primas.

Ferrol, antes

En cuanto a puesta en funcionamiento, el Puerto coruñés va un paso por detrás de su competidor en esta particular carrera. El presidente de la Autoridad Portuaria de San Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, explicó la pasada semana, en una jornada para abordar el futuro de la infraestructura ferrolana, que el acceso ferroviario de Caneliñas estará “en funcionamiento” en el “segundo semestre de 2026”.

En este caso, la obra está más avanzada que en Langosteira. El propio mandatario lo detalló en su intervención: ya está ejecutada la playa de vías en el recinto portuario (de hecho, ya presenta el aspecto de cualquier vía de tren), el túnel ya está excavado y el viaducto sobre la ría ya está en su fase final. “La infraestructura ya es viable”, aseguró Barea.

Vías de tren en el Puerto Exterior de Ferrol El Ideal Gallego

El presidente también explicó que la Autoridad Portuaria ha tenido que asumir buena parte del coste de la obra. En concreto, cerca de 70 de los 120 millones de euros de inversión. Sobre esto, Barea denunció que es un “agravio comparativo” que esta entidad tenga que asumir buena parte del coste con fondos propios y en otros casos no ocurra así. “Reivindicamos el mismo trato”, afirmó.

El centro tecnológico de A Coruña que ayuda a las empresas a utilizar drones y energía Más información

En el caso de la obra coruñesa, con un coste cercano a los 160 millones de euros, el proyecto se financia en su totalidad con cargo al Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU), con fondos que han sido asignados a la Autoridad Portuaria de A Coruña. Cabe recordar que, en este caso, esta entidad presenta una elevada deuda derivada de la construcción de la dársena de Langosteira, con lo que difícilmente podía asumir la elevada inversión necesaria para la infraestructura.

Ventaja coruñesa

Si bien Caneliñas está previsto que disponga del acceso ferroviario antes que Langosteira, tiene un importante problema que afrontar y que limita la operatividad de esta infraestructura: la línea de tren entre Ferrol y

A Coruña, construida a principios del siglo XX y para la que no hay, al menos por el momento, ningún proyecto previsto para su renovación.

No podrán circular trenes de mercancías largos con el trazado actual, con elevados radios de curva, especialmente en el tramo entre la urbe ferrolana y Betanzos. Además, se suma la dificultad de que hay una vía única y que no existen apartaderos. Como reconocía el propio Francisco Barea hace un año, es un hándicap importante. “Vamos a estar muy limitados”, advirtió. La dársena herculina estará conectada directamente con el moderno Eje Atlántico.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró esta semana que en actualidad se está redactando “un estudio de posibles mejoras”.