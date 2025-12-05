The Figbees, Jerolas y Marioleiró triunfan en la III Edición del campeonato de startups JF64 Emprende

Campeonato de Starups JF64 Emprende Cedida

El centro de emprendimiento del Papagayo acogió la tarde del miércoles la III Edición del campeonato de startups JF64 Emprende, un encuentro que vuelve a poner el foco en el talento emergente gallego y en la capacidad de la juventud para generar ideas innovadoras con impacto en el mercado.

El evento, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, Artesanía de Galicia y el Concello de A Coruña, reunió a nueve proyectos finalistas: AURA, Beboppy, CHISSIO, Claudia Jiang, Estiligan3d, Jerolas, mariOLéiro, MARTO y The Figbees, que compitieron por tres premios dotados con 1.000, 500 y 250 euros, respectivamente.

La jornada arrancó con la ponencia “Marketing en el emprendimiento”, impartida por José Luis Reza, socio director de Marketing IUNI, que ofreció claves para posicionar proyectos emergentes en un entorno competitivo.

Posteriormente, tuvo lugar una entrevista con Lucía Ruiz de Aguirre, responsable de Lalura y ganadora de la segunda edición del certamen, que compartió su experiencia tras su paso por el programa y la evolución de su marca desde entonces.

Las presentaciones de los proyectos se llevaron a cabo ante un jurado multidisciplinar compuesto por representantes del ecosistema empresarial, académico y creativo:

Norberto Penedo, Director área de competitividad Xunta de Galicia (Igape)

Juan José Couce, Director Territorial de Emprego, Comercio e Emigración da Coruña

Xosé Luis Reza, IUNI Strategic Marketers

Samatha Pilo, Founder Sustainable Fashion Way (SFW)

Marcos Míguez, Director del Campus Industrial de la Universidade da Coruña

Eva Rosende, Presidenta AJE Coruña

David Suárez, CEO Diesemm

Belén Correa, CEO Galicia de Moda

El panel evaluó las iniciativas en base a su innovación, viabilidad, impacto social y potencial de crecimiento.

La gran vencedora de la tarde fue Beatriz Rocha, creadora de The Figbees, que se alzó con el primer premio y 1.000 euros gracias a un proyecto que conquistó al jurado por su enfoque creativo y proyección empresarial.

El segundo lugar, dotado con 500 euros, fue para Jerolas, de Lucía Sánchez y Sofía Rendal, mientras que el tercer premio, de 250 euros, recayó en Mario González por su marca Marioleiró, que destacó por su personalidad artística y capacidad de diferenciación.

JF64 Emprende se consolida con esta tercera edición como un punto de encuentro para el emprendimiento joven gallego, favoreciendo la conexión entre proyectos, profesionales y agentes institucionales.

La organización subrayó que el objetivo del campeonato es detectar talento, ofrecer herramientas para su desarrollo y visibilizar referentes capaces de inspirar a nuevas generaciones.

Con la edición de 2025, el certamen reafirma su compromiso con un futuro empresarial en el que la creatividad, la sostenibilidad y la colaboración sean ejes fundamentales del tejido productivo gallego.