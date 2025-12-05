Mi cuenta

A Coruña

Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 5 de diciembre?

Esther Durán
05/12/2025 06:05
Navidad en A Coruña
Patricia G. Fraga
A Coruña encara el primer gran fin de semana de diciembre con una agenda repleta de propuestas para todos los públicos. Desde talleres infantiles hasta espectáculos de danza y ópera, la ciudad se prepara para una jornada intensa en la que la Navidad y la cultura serán protagonistas.

Mercado de Nadal en María Pita

La Plaza de María Pita volverá a convertirse en el corazón navideño de la ciudad con el Mercado de Nadal, que permanecerá abierto de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 23.00 horas. Artesanía, gastronomía y actividades animarán la plaza durante toda la jornada.

La Casa de los Juguetes en la OMIC

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) acoge varias actividades infantiles dentro del programa La Casa de los Juguetes, una propuesta pensada para disfrutar en familia:

  • 15.00 h – Scape Room: Salva la Navidad
  • 15.15 h – Den-den Daiko con refugallo (4-5 años)
  • 16.05 h – Portacores con refugallo (6-7-8 años)
  • 16.55 h – Portacores con refugallo (9-10 años)
  • 17.45 h – La nariz de Rodolfo

Ópera en el Teatro Colón

A las 19.00 h, el Teatro Colón acogerá la representación de la ópera 'Pelléas et Mélisande' de Claude Debussy, dentro de la Temporada Lírica coruñesa. Una de las grandes citas musicales del día.

Danza contemporánea en el Rosalía

Ya por la noche, a las 20.30 h, el Teatro Rosalía de Castro presenta el espectáculo 'Xavier a través de mín', dentro del ciclo TRC Danza, una propuesta que fusiona movimiento, memoria y creación contemporánea.

