Más de 200 niños se vacunarán contra la gripe este fin de semana en el área sanitaria de A Coruña

El conselleiro con la plantilla del Materno A.P.

El Hospital Materno recibió la visita del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para reunirse con los responsables del área sanitaria de A Coruña y Cee y comparar notas sobre la campaña de vacunación infantil que, asegura, marcha perfectamente. Ya son 750.000 gallegos vacunados, la cobertura es muy buena en mayores de 80 años y 67 años, pero en la población infantil es mucho más baja, del 50%.

El director de Enfermería, Enrique González, recordó que la coruñesa es el área que tiene el mejor índice de cobertura de toda Galicia, con casi el 100% tanto en cl covid como en la gripe. En la de 6 a 11, años, el del 56%, y la de mayores de 65 años, por encima del 70%, y los profesionales sanitarios, por encima del 78%.

Desde mediados de noviembre se puso en marcha el plan de inverno que permitió vacunar el pasado fin de semana, en toda Galicia a 6.500 personas, 220 en esta área sanitaria, y este fin de semana será con niños, entre seis meses y once años. dado que este año se ha aumentado la edad para recibir la inyección.

La otra novedad es la expansión de la vacuna intranasal. "Fago un chamamento para os pais para que fagan a vacinación nos hospitais este fin de semana", declaró Comesaña, que recordó que este año existe una mayor presión sobre la "onda epidémica da gripe", que la semana que viene entrará en nivel medio, a medida que se acercan las fiestas de Navidad.

Además, la semana que viene se celebra una huelga contra el Gobierno central que supondrá la paralización durante cuatro días tanto de la atención primaria como la hospitalaria. "Calculamos que poden interrumpir moitísimos procedimentos, como as ciruxías", advirtió el conselleiro.

Comesaña considera la vacunación como "un acto de xenerosidade para as persoas que están o teu arredor" y felicitó a los profesionales sanitarios por su excelente trabajo. A día de hoy, el patrón del comportamiento de la epidemia es parecida a la de 2023, que tuvo dos picos: uno precoz, y otro más tardío. Hay 1.300 personas hospitalizadas, la mayor parte mayores, que son los más vulnerables a las enfermedades respiratorias.