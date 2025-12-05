Martiño Rivas descubre al mundo los encantos de A Coruña en la guía de viaje de Zara

La dársena de A Coruña Quintana

A Coruña vuelve a ser el centro de todas las miradas de la mano de Zara gracias a sus guías de viaje. Si primero fueron Tokio, Kioto, Londres, Roma, Milán, París y Barcelona, entre otras, ahora es el turno de la ciudad de cristal. Este viernes la firma coruñesa ha publicado, tras meses de espera, su 'Travel Mode' versión A Coruña, con un guía de lujo: Martiño Rivas.

Según Otero Pedrayo, "A Coruña nació de un nido de pescadores. Es una ciudad inventada por el mar, en cuyas galerías de cristal se concentra la luz, reflejada en el agua". El actor coruñés comienza a describir la ciudad con esta cita, pero sus referencias van más allá.

En una especie de prólogo antes de citar lugares, hospedajes, tiendas o restaurantes, Rivas también se acuerda de Wenceslao para definir la urbe en la que nació: "A Coruña recuerda a una gran barca en la que la gente vive y baila en cubiertas". Por ello, dice, "siempre hay multitudes paseando por las playas, el puerto, las calles, etc". Y todo culmina en la noche en la que la "ciudad arde", San Juan, a ritmo de la popular canción que dice: "Vivir na Coruña que bonito é, andar de parranda e dormir de pé".

Qué visitar

"Paseo por la Ciudad Vieja, corazón de mar". El primer lugar que Martiño Rivas recomienda visitar es su casco histórico, donde "yo pasearía por todo el barrio recorriendo sus calles y plazas empedradas. Destacaría visitar el Convento De Santa Bárbara, la Colegiata de Santa María do Campo, la Iglesia De Santiago y el Jardín de San Carlos, construido sobre una fortaleza, y con un mirador que tiene unas preciosas vistas de la bahía y del Castelo de San Antón, el mejor museo arqueológico de Galicia, con el tesoro celta de Elviña".

"Torre de Hércules, un emblema de la ciudad". No puede faltar en ninguna guía de viaje. "Escalar sus 242 peldaños y subir a lo más alto es una aventura mágica. En la cima, tienes una visión panorámica de la urbe, de la rosa de los vientos y del fin del mundo. La experiencia no acaba en el faro. Recomiendo caminar recorriendo toda la península de la Torre. Esta travesía te acerca al espíritu más bravo y salvaje de A Coruña", señala el actor.

"La Fundación MOP, continente y contenido". Un antiguo almacén y unos silos de cemento restaurados albergan ahora sus exposiciones, "ejemplo de cómo revisar edificios urbanísticos para darles una nueva funcionalidad, además de enriquecer la propuesta cultural de A Coruña".

El Palacio de la Ópera, "buen espacio para la lírica"; el monte de San Pedro, "un parque cerca de las estrellas"; el teatro Rosalía, "historias en un escenario con historia"; o MEGA - Museo de Estrella Galicia, "con nombre y apellido", son otros de los lugares que Rivas recomienda no perderse en una visita a la ciudad.

Dónde beber y comer

En este apartado hay clásicos que cualquier coruñés incluiría en una visita guiada por la urbe. El paseo gastronómico de Rivas comienza en Bonilla a la Vista, donde tienen "las mejores patatas fritas del mundo". "El de Rúa Galera, 52. Un local que mantiene la misma esencia de siempre. Una churrería de toda la vida con un producto excelente", señala.

La ruta sigue en la Heladería Colón, "el mundo en una bola de helado". El actor reconoce ser del clásico helado de limón, y le gusta llevarse "el cucurucho a La Marina y sentarme a ver los barcos de pesca que todavía quedan atracados en el puerto". También sin sorpresas llega el siguiente negocio mencionado: la Cafetería Manhattan, "un clásico en la ciudad". Y no es mentira. "En mi infancia, si ibas allí a tomarte un zumo de naranja, un Cola Cao y un sándwich mixto, sentías que habías triunfado en la vida", comenta Rivas.

La tortilla tenía que tener su propia mención, y son varios los locales que el actor propone. El primero es O Cabo, "valor de mercado", donde "la comida es de calidad sin frivolidad ni florituras". El segundo es La Penela, "tradición y modernidad". Allí "la tortilla de Betanzos (poco hecha, con mucho jugo) es también muy celebrada. Tiene terraza acristalada en la plaza con vistas al ayuntamiento. Un buen condimento", resume. La tercera tortilla recomendada por Rivas es la de O Remo.

Para degustar el producto de mar, Salitre, donde "destaca el arroz con pulpo, el arroz negro con calamar, el arroz con lubrigante y el de rabo de vaca". En la calle San Andrés, un bar de tapas "sin etiqueta": Salpica. Mar en barra, "un lugar donde disfrutar de productos autóctonos de calidad sin la formalidad de un mantel y sin necesidad de reservar".

Para un café, el coruñés no lo duda: Cafetería la Dársena. "Su terraza no sólo tiene las mejores vistas sobre el puerto, sino que goza de un microclima caribeño para el que los meteorólogos todavía no tienen explicación".

Dónde comprar

Casa Cuenca, "Galicia para llevar". "Tiene una cuidadosa selección de productos auténticos de nuestra tierra. Un buen lugar para llevarte un delicioso ‘souvenir’ al final de tu viaje en A Coruña", explica Rivas. Lejos de la comida, el actor hace también mención a una tienda de arte, Isadora Art Deco, donde "su amplia oferta incluye muebles de almacenamiento, asientos, mesas, iluminación, cuadros, esculturas y otros elementos decorativos como espejos, cerámica, biombos y vidrios".

En el barrio de Monte Alto, una confitería que no necesita presentación para cualquier CTV (Coruñés de Toda la Vida), la Confitería París. "Cada vez que me oigo a mí mismo decir que yo no soy muy de dulces, se me viene a la cabeza la París y se me dibuja una sonrisa", dice.

"El arte del buen jamón" también tiene un espacio reservado en esta guía de viaje. Y no podía ser otro sitio que La Leonesa, donde "los jamones colgados del techo tienen ahora la apariencia de instalación plástica en un museo de arte contemporáneo".

Y si hay un lugar en A Coruña que que habla mil idiomas, ese es el mercado de la plaza de Lugo. "Un lugar mágico. En las vísperas de las grandes hazañas del SuperDépor, el equipo de fútbol de la ciudad, es adonde acudían todos los periodistas de televisión para recoger el pulso de la ciudad".

Restory. Rare Books for Rare People, "una librería, miles de historias"; o Sargadelos, "el diseño gallego más universal", son otros de los espacios que obtienen mención en el Travel mode 'made in A Coruña'.

Dónde hospedarse

El único cinco estrellas de la ciudad encabeza el listado. El NH Collection Finisterre, "un oasis en mitad de la ciudad". "Si sales por la puerta de abajo, vas a dar directo a la zona de baño del Parrote, un lugar único para darte un chapuzón en pleno muelle", asegura.

En Santa Cruz, el Noa Boutique Hotel, "con una amplia terraza que tiene las mejores vistas que se pueden encontrar en la zona de As Mariñas". Y en la plaza de España, Rivas recomienda los apartamentos Noro Plaza, "muy luminosos, en los que destaca la presencia de la madera como elemento principal".

Zara

Para concluir su viaje por A Coruña, Martiño Rivas incluye las tiendas de Zara más internacionales: la de la calle Compostela y la de Juan Flórez, esta última, "el lugar donde todo comenzó".