Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los 17 edificios de mayor interés patrimonial del puerto de A Coruña, según un estudio

La Autoridad Portuaria presenta un informe con los elementos de especial interés existentes en la dársena

Iván Aguiar
Iván Aguiar
05/12/2025 12:50
Grúa número 6 del puerto de A Coruña
Grúa número 6 del puerto de A Coruña
Quintana
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha presentado este viernes el informe Puerto y Patrimonio, elaborado por Fernando Agrasar y Antonio Río, profesores de la Escuela de Arquitectura de A Coruña. Este trabajo ha analizado más de 50 elementos y ha determinado cuales son aquellos de "especial interés patrimonial", según recoge el documento. 

Este análisis realiza una clasificación y determina que hay 17 inmuebles que deberían ser valorados "de modo específico dentro la futura ordenación" de los muelles, que se realiza en el marco del proyecto Coruña Marítima.

Operarios trabajan en la obra de la red ferroviaria interior del Puerto Exterior de Langosteira

Todos al tren: los puertos de A Coruña y Ferrol ultiman las obras de sus accesos ferroviarios con la vista puesta en 2026 y 2027

Más información

Entre los seleccionados, destacan cuatro construcciones, que, según el estudio, reúnen valores estéticos, estructurales, de uso, contextuales e icónicos. Se trata los edificios de la Lonja del Gran Sol, Exportadores, Lonja de Camiones y La Solana. 

El resto son el mural de la plaza de Ourense, la estatua de Balmis, el cierre y las garitas que delimitan el recinto portuario, la grúa número seis (ubicada en Calvo Sotelo), el silo de cementos de Tudela Veguín y del Cantábrico, mareógrafo, Subdelegación de Defensa, Aduana, la sede de la Autoridad Portuaria, el Club Náutico de la Marina, el Oceanográfico y la Aula Náutica universitaria.

Este informe resalta las soluciones estructurales de estos inmuebles, algunas de "una belleza excepcional", como sucede con la Lonja del Gran Sol; "las disposiciones funcionales", obteniendo una flexibilidad de uso con medios muy sencillos, como en los Departamentos de Exportadores; o la "notable presencia urbana" de la Lonja de Camiones.

Imagen tomada por el fotógrafo de El Ideal Gallego Manuel Gago el 3 de diciembre de 1992

3 de diciembre de 1992, el día que A Coruña despertó teñida de negro

Más información

"Todos estos variados valores patrimoniales deben entenderse leídos en un conjunto, es decir, que en futuros procesos de transformación no queden aislados y descontextualizados, sino relacionados con los nuevos elementos, espacios y modificaciones que permitan su lectura histórica y mantengan el diálogo entre la ciudad y el mar que le ha dado forma, sentido y carácter", avisan los autores de este trabajo.

Los elementos patrimoniales más destacados

  • Aula Náutica
  • Instituto Español de Oceanografía
  • Club Náutico
  • Sede de la Autoridad Portuaria
  • Aduana
  • Subdelegación de Defensa
  • Mareógrafo (Maquinaria interior)
  • Lonja de la Solana (Nave Correa-Kessler)
  • Lonja del Gran Sol
  • Departamentos de exportadores
  • Lonja de camiones
  • Silos de Cementos del Cantábrico
  • Silos de Cemento Tudela Veguín
  • Grúa nº 6
  • Muro del Puerto y garitas de acceso
  • Homenaje a Balmis
  • Mural del Puerto
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Fuente de la plaza de Azcárraga

Trasladan a planta al joven que se cayó desde la fuente de Azcárraga
Abel Peña
Ingooco

Ingooco reabre en diciembre con el objetivo de consolidarse como una de las mejores cafeterías de A Coruña
Belen Cebey
Operarios en el mercado de Monte Alto

El mercado de Monte Alto ya tiene fecha de reapertura
Redacción
Colegio Valle Inclán en Perillo

Oleiros reclama a la Xunta las obras de renovación de la acometida eléctrica del Colegio Valle Inclán
Redacción