Los 17 edificios de mayor interés patrimonial del puerto de A Coruña, según un estudio

Grúa número 6 del puerto de A Coruña Quintana

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha presentado este viernes el informe Puerto y Patrimonio, elaborado por Fernando Agrasar y Antonio Río, profesores de la Escuela de Arquitectura de A Coruña. Este trabajo ha analizado más de 50 elementos y ha determinado cuales son aquellos de "especial interés patrimonial", según recoge el documento.

Este análisis realiza una clasificación y determina que hay 17 inmuebles que deberían ser valorados "de modo específico dentro la futura ordenación" de los muelles, que se realiza en el marco del proyecto Coruña Marítima.

Entre los seleccionados, destacan cuatro construcciones, que, según el estudio, reúnen valores estéticos, estructurales, de uso, contextuales e icónicos. Se trata los edificios de la Lonja del Gran Sol, Exportadores, Lonja de Camiones y La Solana.

El resto son el mural de la plaza de Ourense, la estatua de Balmis, el cierre y las garitas que delimitan el recinto portuario, la grúa número seis (ubicada en Calvo Sotelo), el silo de cementos de Tudela Veguín y del Cantábrico, mareógrafo, Subdelegación de Defensa, Aduana, la sede de la Autoridad Portuaria, el Club Náutico de la Marina, el Oceanográfico y la Aula Náutica universitaria.

Este informe resalta las soluciones estructurales de estos inmuebles, algunas de "una belleza excepcional", como sucede con la Lonja del Gran Sol; "las disposiciones funcionales", obteniendo una flexibilidad de uso con medios muy sencillos, como en los Departamentos de Exportadores; o la "notable presencia urbana" de la Lonja de Camiones.

"Todos estos variados valores patrimoniales deben entenderse leídos en un conjunto, es decir, que en futuros procesos de transformación no queden aislados y descontextualizados, sino relacionados con los nuevos elementos, espacios y modificaciones que permitan su lectura histórica y mantengan el diálogo entre la ciudad y el mar que le ha dado forma, sentido y carácter", avisan los autores de este trabajo.

Los elementos patrimoniales más destacados