La veintena de conciertos en A Coruña que llenarán la agenda del Coliseum en 2026

Amaral, en su última visita a la ciudad Archivo El Ideal Gallego

Aunque 2025 aún no ha acabado y todavía restan un par de grandes citas en el calendario musical coruñés, el año 2026 ya calienta motores y la planificación del Coliseum ya alberga varios puñados de conciertos.

Si en 2025 pasaron por el multiusos grandes nombres de la música como Sabina en su gira de despedida, Fito y Fitipaldis, Lionel Richie, Alanis Morissette, Lenny Kravitz o Chayanne, entre muchos otros. Aunque normalmente la temporada musical del multiusos de Alfonso Molina comienza en el segundo mes del año, en 2026 ya contaremos con dos citas en pleno mes de enero. Y, por el momento, el próximo año tendrá un halo de año importante, ya que romperá la tendencia y aumentará el número de grandes citas protagonizadas por artistas femeninas.

Aitana Archivo El Ideal Gallego

Eladio Carrión

Abrirá la veda Eladio Carrión, que vuelve al multiusos tras su concierto de junio de 2024. El rapero de origen puertorriqueño sale de gira con su ‘Don kbrn Europeícenles tour’ y recalará en el Coliseum de A Coruña el 29 de enero. Las entradas están a la venta en webs como la de El Corte Inglés.

Amaia

Con su gira ‘Arenas’, Amaia regresa a una ciudad que ya la recibió con los brazos abiertos cuando se subió a escenarios como los de María Pita o el Palacio de la Ópera. El 31 de enero se subirá a otras tablas, las del Coliseum. Las entradas están a la venta en la página web de la propia artista.

Mikel Izal

Ya conoce el escenario, de sus anteriores pasos con Izal. Ahora, con su proyecto en solitario, Mikel Izal vuelve al multiusos tras haber actuado por última vez este pasado verano en el Morriña Fest y haber pasado antes por el Palacio de la Ópera. Lo hace en el marco del fin de gira ‘El miedo y el paraíso’, que solo pasará por siete ciudades y que en A Coruña el 7 de febrero contará con Merino como artista invitado. Las entradas están a la venta.

Amaral

Por sexta ocasión actuarán Eva Amaral y Juan Aguirre en el Coliseum de A Coruña. Será el 21 de febrero, cuando presenten ante el público coruñés su nuevo trabajo discográfico, ‘Dolce Vita’, siete años después de su último recital en el recinto de Alfonso Molina. Las entradas se pueden adquirir en la plataforma web de Ataquilla.

Celtas Cortos

Cuatro décadas de carrera no se celebran todos los días y Celtas Cortos planea una gira especial para tal efeméride. Con ‘40 años contando cuentos’ recalan en el Coliseum el 11 de abril de 2026. Las entradas todavía están disponibles en Ataquilla.

Hijos de la Ruina

Tras un concierto especial en Madrid, Natos y Waor anunciaron que Hijos de la Ruina (el grupo que forman junto a Recycled J) volvería en 2026 con nuevo disco. Y con nuevo trabajo recorrerán buena parte del país, con parada en A Coruña el 17 de abril. Las entradas siguen disponibles en la plataforma Entradas.com.

Viva Suecia

Otros habituales de la ciudad que llevaban una buena temporada sin rendir visita a tierras herculinas son Viva Suecia. Solo un día después que Hijos de la Ruina, el 18 de abril, presentarán en el Coliseum su nuevo trabajo, ‘Hecho en tiempos de paz’, publicado el pasado octubre. Las entradas están a la venta en la plataforma FeverUp.

‘Operación Triunfo’

La expectación generada por el coruñés Tinho en la nueva edición de ‘Operación Triunfo’ tendrá recompensa. El 19 de abril, los ‘triunfitos’ se subirán a las tablas del recinto de Alfonso Molina y las entradas ya se pueden adquirir.

Dani Fernández

Fue el primer concierto de 2025 en el Coliseum. En 2026 vuelve con nueva gira, ‘La insurrección’, gracias a la que recalará en el multiusos el 2 de mayo. Las localidades para Dani Fernández se pueden adquirir en la web de Bring the noise.

Iván Ferreiro

Otro aniversario será el que celebre el músico gallego Iván Ferreiro. En su caso, 35 años de carrera, “desde Piratas hasta hoy”. La efeméride la conmemorará con la gira ‘Hoy x Ayer’, cuyo concierto coruñés desplegará en el Coliseum el 9 de mayo. Las entradas, disponibles en Ataquilla.com.

Dani Martín

En diciembre de 2024, con año y medio de antelación, Dani Martín anunció que en su gira de celebración de su primer cuarto de siglo de carrera haría una parada en A Coruña. Y será por partida doble tras agotar entradas en la primera fecha anunciada. Así, con ‘25 p*t*s años’ visitará el Coliseum los días 15 y 16 de mayo. En su caso, las localidades se pueden adquirir en la web de El Corte Inglés y en la de Bring the noise.

Bad Gyal

En 2024 fue la encargada de inaugurar la temporada musical del recinto. Bad Gyal vuelve por segunda vez al Coliseum el 23 de mayo, cita para la que todavía se pueden comprar entradas.

Pablo Alborán

Otro artista que no es extraño en la ciudad es Pablo Alborán, que acostumbra a llenar los recintos en los que anuncia concierto en la ciudad. El próximo verano regresa al Coliseum con su ‘Global tour’, que anunció con un año de antelación. La cita con el artista malacitano será el 4 de julio y las entradas es posible comprarlas en Ataquilla.

Aitana

También en julio se pasará por el multiusos Aitana. Será la cuarta ocasión (cantó en solitario en 2019 y en 2021, con un paso previo con Operación Triunfo con anterioridad) que se suba a las tablas del Coliseum. Concretamente, el 22 de julio. En su caso no es posible disponer de localidades, ya que están agotadas.

La Oreja de Van Gogh

En septiembre habrá otro doblete, el de La Oreja de Van Gogh, que tras el regreso de Amaia Montero a la formación se echa de nuevo a la carretera. Anunciaron una primera fecha, el 11 de septiembre, que agotaron en cuestión de horas. Esto obligó a disponer una segunda, el 12 de septiembre, para la que todavía es posible hacerse con una entrada, por ahora.

Hombres G,

En el mes de diciembre actuarán de nuevo en el Coliseum Hombres G, que en esta ocasión visitan la ciudad con su gira ‘Los mejores años de nuestra vida’. Esta nueva cita herculina de los Hombres G será el 5 de diciembre y las entradas están a la venta en Ataquilla.

Carolina Durante

El ‘Fin de la aventura’ de Carolina Durante también recalará en A Coruña en las semanas previas a la Navidad. El 12 de diciembre ofrecerán un concierto para el que ya están las localidades disponibles.

Bonus track

También con más de un año de antelación anunció concierto Sergio Dalma. En su caso, para 2027. Actuará en el Coliseum con su ‘Tour ritorno a Via Dalma’ para el que ya se pueden comprar tickets.